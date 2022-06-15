尪拼命打工養家！寂寞主婦「解鎖KTV男模」夜夜極樂　他心碎PO文

▲人妻迷上KTV男模。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，並非本文當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

兒女都快上國小和幼稚園了，妻子卻沉淪於KTV男模夜夜極樂？今年5月25日，大陸湖南一網友檢舉稱，益陽赫山區海洋城一KTV「超級好聲音」，有男模有償陪侍。6月13日，益陽市公安局赫山分局回覆稱，已責令該場所停業整頓3個月，並收繳違法所得10萬元（人民幣，下同）。

該網友發帖稱，自己原本有一個幸福美滿的家庭，兒女都快上國小和幼稚園了，是「過日子的，幸福家庭」。他表示，由於自己沒有多大文化，沒有什麼才能，退伍回家之後被政府安排工作，當了一名保全，結婚後因為經濟原因，在外面的建築工地打工，一個月也難得回一次家，「這樣的情況下就冷落了我老婆。」

該網友稱，去年5月，老婆被叫去海洋城超級好聲音唱歌，「在她同學的忽悠下，我老婆點了一個男模，然後一發不可收拾，我老婆從此沉淪了下去，家裡兒女也不管。」

他還稱，「海洋城超級好聲音，那裡有一家男模場，專門搞男模陪侍，上一次班給600塊。」該網友求助，希望益陽市公安局嚴懲打擊。

益陽市公安局赫山分局6月13日回應稱，「獲悉情況後，我局高度重視，立即安排有關部門查實信息，現將有關情況回覆如下：5月27日，我局治安大隊組織警力對海洋城超級好聲音KTV開展突擊檢查。經調查，該場所涉嫌提供有償陪侍服務，目前公安機關已責令該場所停業整頓3個月，並收繳違法所得10萬元。我局將繼續嚴厲打擊娛樂場所的涉黃違法犯罪，歡迎廣大市民朋友積極舉報問題線索，公安機關將堅決依法查處。」