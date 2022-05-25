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與病毒共存？我國新冠疫情每百萬人死亡率最低　致死率僅高於紐西蘭

▲▼台北市婦幼醫院婦幼急診,救護車,急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院,醫護人員,防護衣,新冠肺炎,疫情,醫療量能,醫院,疫情,防疫,醫療照護,專責醫院,醫事人員,重症病患。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

國內新冠疫情升溫，指揮中心也預估疫情將在本月達到高峰、7月走向低谷，根據Our World in Data網站的COVID-19數據顯示，我國與法國、南韓、英國、德國、澳洲、美國、新加坡、紐西蘭、香港、加拿大、日本等地比較，從2020年1月22日至2022年5月23日，我國每百萬人累積病例數、死亡率為最低、致死率則為次低，僅高於紐西蘭。

國內從今年三月下旬，進入Omicron變異株的社區傳播，每天的確診病例數，最高達到90,331人。截至5月23日，累積確診病例數是1,386,640人，死亡病例數是1,436人；今年1月1日至5月23日的累積確診病例數是1,293,191人，死亡病例數是583人。

前副總統陳建仁表示，高傳染力、低重症與死亡率的Omicron病毒株，旋風般傳播世界各國，很多民眾相當恐慌，我國和各國的疫情比較，確實值得關心，「我們一齊來看看Our World in Data網站的COVID-19數據。」

圖一是比較2020年1月22日至2022年5月23日，我國與10國1城(香港)的每百萬人口累積COVID-19病例數，台灣的累積COVID-19病例發生率是最低的，最高的法國是我國的7.5倍。

▲▼我國每百萬人累積確診數、死亡率、致死率、全死因超額死亡率。（圖／翻攝陳建仁臉書）

有部分專家認為，在Omicron流行期間，比較死亡率更重要。對此，陳建仁解釋，圖二是比較2020年1月22日至2022年5月23日，我國與10國1城的每百萬人口累積COVID-19病例死亡數，台灣的累積COVID-19病例死亡率也是最低的，最高的美國是我國的50倍。

▲▼我國每百萬人累積確診數、死亡率、致死率、全死因超額死亡率。（圖／翻攝陳建仁臉書）

陳建仁表示，還有人說，要比較疾病致死率會更有意義。圖三是比較2020年1月22日至2022年5月23日，我國與10國1城的COVID-19疾病致死率，台灣是第二低，僅次於紐西蘭，最高的美國是我國的12倍。

▲▼我國每百萬人累積確診數、死亡率、致死率、全死因超額死亡率。（圖／翻攝陳建仁臉書）

也有人說，應該要比較全死因死亡率，看看疫情期間的全死因死亡率，比起按非疫情期間死亡率估計的預期值高出多少。圖四是比較2020年1月22日至2022年5月23日，我國與10國1城的每十萬人口估計累積超額全死因死亡數，台灣也是第二低，僅次於紐西蘭，最高的美國是我國的218倍。

▲▼我國每百萬人累積確診數、死亡率、致死率、全死因超額死亡率。（圖／翻攝陳建仁臉書）

陳建仁指出，有人質疑說，比較將近兩年半的疫情不合適，應該只比較今年1月1日以來的疫情，才可以看出Omicron流行期間的疫情。表一是比較2022年1月1日前後，我國與10國1城的COVID-19發生率、死亡率、致死率。

▲▼我國每百萬人累積確診數、死亡率、致死率、全死因超額死亡率。（圖／翻攝陳建仁臉書）

數據中顯示，在Omicron流行之前的2020年1月22日至2021年12月31日，台灣的累積COVID-19病例發生率是最低的，最高的英國是我國的266倍。台灣的累積COVID-19病例死亡率是第二低，僅次於香港，最高的美國是我國的69.5倍。台灣的COVID-19疾病致死率是最高的，因為萬華alpha病毒株流行事件的感染者，以高齡長者居多。

在2022年1月1日至5月23日的Omicron流行期間，台灣的累積COVID-19病例發生率是第三低，僅次於加拿大和日本，最高的南韓是我國的5.9倍。台灣的累積COVID-19病例死亡率是最低的，最高的香港是我國的49倍。台灣的COVID-19疾病致死率也是最低的，最高的香港是我國的19倍。

陳建仁指出，最近兩個月來，國人在恐慌中，都能繼續把疫苗打好打滿，口罩戴好戴滿，又能勤洗手、避免群聚，才能在驚慌忙亂中，將疫情管控得宜。感謝醫護、防疫、警消、教師、運輸、送貨、超商…人員的辛勞，以及全體民眾的團結一心、互助合作。

陳建仁表示，大家要繼續同命共好，中央與地方合作，不要聽信、轉傳謠言和假消息，踴躍接種疫苗、注意幼兒與長輩健康狀況，有症狀立即快篩、就醫，「我們一定可以很快渡過難關，再次展現我國傑出的的防疫典範。」

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