凍卵要符合這條件才能解凍！律師喊修法：你的卵子，不是你的卵子

▲呂秋遠認為，現行人工生殖法不合理。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者崔子柔／綜合報導

現代多數人晚婚、晚生，近年來不少女性選擇進行凍卵，保留狀況較好的卵子。律師呂秋遠則指出，若要將卵子解凍，必須符合「已婚條件」，讓他質疑「這個立法的理由正當性在哪？身體自主權又在哪？」

「你的卵子，不是你的卵子」呂秋遠昨（14）日在臉書發文表示，卵子如果冷凍超過十年，依法必須要銷毀（得以書面延長），此議題和醫學技術和倫理有關，可以尊重專業判斷，但他質疑，為何規定在單身狀態，沒辦法使用卵子？

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呂秋遠提到，該法的意思就是「現在冷凍卵子，是為了在十年內遇到未來的老公，預防自己到時候卵子品質變差，但是如果不能或不想結婚，卵子就必須銷毀，不能使用」，讓他相當不能理解，「我花錢、我存卵子、我擔心害怕，可是為什麼我不能在單身狀態下，接受精子捐贈，把孩子生下來」。

呂秋遠也說，該法規定只能婚後才能將卵子解凍，使用先生（不能同性）的精子，或經先生同意使用捐贈的精子，「這個立法的理由正當性在哪？身體自主權又在哪？難道我的卵子，不是我的卵子，而是跟未來先生共有的卵子嗎」。

呂秋遠呼籲修正人工生殖法，並提到不只凍卵要在婚後才能使用，女性在婚後墮胎也要經由先生同意，「子宮與卵子都自己的，不是為了婚姻而生的」。