學者看國會擴權與府會運作　「少數政府」執政未來恐出現4種狀況

▲週三青年日舉行座談，探討如何促進府會關係的協調與合作。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

藍白合作推動的國會改革案，遭民進黨砲轟「國會擴權、毀憲亂政」，立法院外出現萬人齊聚的陳抗，反對程序不正義。對此，東吳大學政治系教授蘇子喬表示，現在的台灣是由「少數政府」執政，未來也可能會出現4種狀況，包括覆議、釋憲、公投和倒閣。東海大學政治系教授沈有忠認為，如果擔心總統變成酷斯拉，那麼應該限制的是酷斯拉的破壞行動，而不是藉由國會擴權，創造出另一隻金剛，酷斯拉和金剛打起來，不是踩壞更多房子？

Y’s Day「週三青年日」22日晚間舉行青年座談，探討「台灣政治變遷下的民主化：如何促進府會關係的協調與合作」，蘇子喬、沈有忠是在這場座談會中，做上述表示。同場受邀的與談來賓，還包括中正大學政治系教授蔡榮祥、美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元、中原大學通識教育中心教授陳宏銘，以及身兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊。

這場座談會由東海大學政治系教授張峻豪主持，他在開場時表示，正在發生中的公民運動，讓社會大眾重新聚焦行政和立法權之間的互動關係，總統賴清德在就職演說特別提到要透過「行政立法協調合作，共同推動國政」，這在過去的總統就職演說中從未出現，顯見府會關係的協調與合作在未來四年是相當重要的問題。

▲東海大學政治系教授張峻豪。

▲中正大學政治系教授蔡榮祥。

中正大學政治系教授蔡榮祥認為，立法監督行政是常態，但要符合法治。現在的國會已超出立法權範圍，涉入行政和司法領域，例如，國民黨提出的2兆元花東建設條例，本質是增加預算，但立法院其實只能刪減預算、不能增加。另外，立法院的擴權還包括要求審閱偵查中的案件副本，甚至交由立法院司法委員會來調查案情，這根本是「太上立法院」，如果在體制內無法解決，體制外也只能靠人民的力量來抑制無限擴張的立法權。

東吳大學政治系教授蘇子喬表示，台灣現在是由「少數政府」執政，在這樣的情況下，大家如仍遵循民主的遊戲規則，就能證明民主還在深化，但面對現在國會改革法案的僵局，如果藍白合作強渡關山，未來也可能會出現4種狀況，包括覆議、釋憲、公投和倒閣。蘇子喬也預測，賴清德10月將提名新的大法官，屆時人事任命需要立法院同意，很有可能會再次引發新一波的朝野衝突。

▲東吳大學政治系教授蘇子喬。

▲美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元認為，現在的國會擴權案實在令人無奈，國民黨只是想讓賴清德政府在未來跛腳、4年一事無成。他認為，這種擴權案完全沒有「超英趕美」，比方說，國民黨一再引述的美國國情咨文報告，其實是美國總統向民眾說明未來政治方針的報告，對象不是針對國會議員，而且美國總統發表完報告後就會立即離開，完全不是國民黨想像中熱鬧激烈的可以進行質詢問答。

中原大學通識教育中心教授陳宏銘說，行政和立法權之間的爭議和衝突不一定是壞事，因為這顯示兩者相互制衡，人民權利獲得保證；但如果陷入僵局，就不是好事，因為僵局會造成行政機關停擺，國家停滯不前。台灣不像美國有期中選舉，因此未來4年總統和國會之間的僵局無法透過選舉來調整，行政和立法的角力將持續、甚至變得更加劇烈。

▲中原大學通識教育中心教授陳宏銘。

▲東海大學政治系教授沈有忠。

東海大學政治系教授沈有忠則透露他自己對未來的局面感到悲觀，行政立法衝突可能會更加嚴重。沈有忠表示，台灣憲政權力傾斜的問題在於，總統的職權和權責不明確。如果擔心總統變成酷斯拉，那們應該限制酷斯拉的破壞行動，而不是藉由國會擴權，創造出另一隻金剛，「酷斯拉和金剛打起來，不是踩壞更多房子嗎？」他強調，制度是要降低風險，而非像現在的國會擴權一樣，只是製造更多的衝突。

台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊表示，時隔16年，台灣首次出現三黨不過半的朝小野大狀態、亦是民主轉型後首次同一政黨的第三次執政，當大家期待有更好的民主討論環境時，卻換來國會從二月開議以來，在國民黨及民眾黨聯手下，強行沒收民主討論機制，將相關法案逕送院會表決的民主危機狀況。

董思齊認為，賴清德在總統就職演說中表示「行政立法協調合作，共同推動國政」，台灣經驗非常寶貴，因為這是經濟轉型和民主轉型同時成功的少數案例，他也呼籲朝野政黨必須重視民意，在確保台灣主權完整的情況下，展開民主討論，畢竟「沒有主權，就沒有民主」。

▲台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊。