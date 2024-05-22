　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

學者看國會擴權與府會運作　「少數政府」執政未來恐出現4種狀況

▲學者看國會擴權與府會運作，少數政府執政未來恐出現4種狀況。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲週三青年日舉行座談，探討如何促進府會關係的協調與合作。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

藍白合作推動的國會改革案，遭民進黨砲轟「國會擴權、毀憲亂政」，立法院外出現萬人齊聚的陳抗，反對程序不正義。對此，東吳大學政治系教授蘇子喬表示，現在的台灣是由「少數政府」執政，未來也可能會出現4種狀況，包括覆議、釋憲、公投和倒閣。東海大學政治系教授沈有忠認為，如果擔心總統變成酷斯拉，那麼應該限制的是酷斯拉的破壞行動，而不是藉由國會擴權，創造出另一隻金剛，酷斯拉和金剛打起來，不是踩壞更多房子？

Y’s Day「週三青年日」22日晚間舉行青年座談，探討「台灣政治變遷下的民主化：如何促進府會關係的協調與合作」，蘇子喬、沈有忠是在這場座談會中，做上述表示。同場受邀的與談來賓，還包括中正大學政治系教授蔡榮祥、美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元、中原大學通識教育中心教授陳宏銘，以及身兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊。

這場座談會由東海大學政治系教授張峻豪主持，他在開場時表示，正在發生中的公民運動，讓社會大眾重新聚焦行政和立法權之間的互動關係，總統賴清德在就職演說特別提到要透過「行政立法協調合作，共同推動國政」，這在過去的總統就職演說中從未出現，顯見府會關係的協調與合作在未來四年是相當重要的問題。

▲學者看國會擴權與府會運作，少數政府執政未來恐出現4種狀況。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲東海大學政治系教授張峻豪。

▲學者看國會擴權與府會運作，少數政府執政未來恐出現4種狀況。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲中正大學政治系教授蔡榮祥。

中正大學政治系教授蔡榮祥認為，立法監督行政是常態，但要符合法治。現在的國會已超出立法權範圍，涉入行政和司法領域，例如，國民黨提出的2兆元花東建設條例，本質是增加預算，但立法院其實只能刪減預算、不能增加。另外，立法院的擴權還包括要求審閱偵查中的案件副本，甚至交由立法院司法委員會來調查案情，這根本是「太上立法院」，如果在體制內無法解決，體制外也只能靠人民的力量來抑制無限擴張的立法權。

東吳大學政治系教授蘇子喬表示，台灣現在是由「少數政府」執政，在這樣的情況下，大家如仍遵循民主的遊戲規則，就能證明民主還在深化，但面對現在國會改革法案的僵局，如果藍白合作強渡關山，未來也可能會出現4種狀況，包括覆議、釋憲、公投和倒閣。蘇子喬也預測，賴清德10月將提名新的大法官，屆時人事任命需要立法院同意，很有可能會再次引發新一波的朝野衝突。

▲學者看國會擴權與府會運作，少數政府執政未來恐出現4種狀況。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲東吳大學政治系教授蘇子喬。

▲學者看國會擴權與府會運作，少數政府執政未來恐出現4種狀況。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元認為，現在的國會擴權案實在令人無奈，國民黨只是想讓賴清德政府在未來跛腳、4年一事無成。他認為，這種擴權案完全沒有「超英趕美」，比方說，國民黨一再引述的美國國情咨文報告，其實是美國總統向民眾說明未來政治方針的報告，對象不是針對國會議員，而且美國總統發表完報告後就會立即離開，完全不是國民黨想像中熱鬧激烈的可以進行質詢問答。

中原大學通識教育中心教授陳宏銘說，行政和立法權之間的爭議和衝突不一定是壞事，因為這顯示兩者相互制衡，人民權利獲得保證；但如果陷入僵局，就不是好事，因為僵局會造成行政機關停擺，國家停滯不前。台灣不像美國有期中選舉，因此未來4年總統和國會之間的僵局無法透過選舉來調整，行政和立法的角力將持續、甚至變得更加劇烈。

▲學者看國會擴權與府會運作，少數政府執政未來恐出現4種狀況。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲中原大學通識教育中心教授陳宏銘。

▲學者看國會擴權與府會運作，少數政府執政未來恐出現4種狀況。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲東海大學政治系教授沈有忠。

東海大學政治系教授沈有忠則透露他自己對未來的局面感到悲觀，行政立法衝突可能會更加嚴重。沈有忠表示，台灣憲政權力傾斜的問題在於，總統的職權和權責不明確。如果擔心總統變成酷斯拉，那們應該限制酷斯拉的破壞行動，而不是藉由國會擴權，創造出另一隻金剛，「酷斯拉和金剛打起來，不是踩壞更多房子嗎？」他強調，制度是要降低風險，而非像現在的國會擴權一樣，只是製造更多的衝突。

台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊表示，時隔16年，台灣首次出現三黨不過半的朝小野大狀態、亦是民主轉型後首次同一政黨的第三次執政，當大家期待有更好的民主討論環境時，卻換來國會從二月開議以來，在國民黨及民眾黨聯手下，強行沒收民主討論機制，將相關法案逕送院會表決的民主危機狀況。

董思齊認為，賴清德在總統就職演說中表示「行政立法協調合作，共同推動國政」，台灣經驗非常寶貴，因為這是經濟轉型和民主轉型同時成功的少數案例，他也呼籲朝野政黨必須重視民意，在確保台灣主權完整的情況下，展開民主討論，畢竟「沒有主權，就沒有民主」。

▲學者看國會擴權與府會運作，少數政府執政未來恐出現4種狀況。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊。

ET快訊
快訊／阮經天媽媽過世！
快訊／天道盟精神領袖吳桐潭癌逝！
宋承炫「超美老婆」首曝光！　婚紗照公開
傳奇大胃王「小林尊」宣布退休
台積電老將曾繁城　首度進入《富比士》富豪榜
台灣電影紅不出國外　魏德聖嘆：我們選擇了台積電

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

協尋當年要馬英九「即問即答」的民進黨　柯文哲：難理解綠在抗議什麼

都跟藍合作？柯文哲曝「前半年」戰略：想要的法案過完　就進入三黨不過半

學者看國會擴權與府會運作　「少數政府」執政未來恐出現4種狀況

評／民進黨昨是今非！2012年就提藐視國會、調查權　如今批毀憲

黃捷質詢「早餐吃什麼」官員拒答成藐視國會　白喬茵：別再說腦殘話

「不能辜負60%民意」　趙少康挺藍白立委：義無反顧做對的事

聯華大火釀9死14傷　監院糾正彰化縣府：明顯怠忽職責

「把太陽花砸在黃國昌臉上剛好而已」　吳沛憶轟：背叛民主背叛學運

要平等！奧地利突不認台灣國際駕照　奧國人也不能在台駕車

民進黨通過最新黨職名單　林右昌6／5接任秘書長

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

遇亂流「3分鐘急墜6千英呎」　新航客機迫降曼谷已2死30傷

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

17歲高中生中捷遇襲住加護　爸心疼：插管...肋骨+筋都斷

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

中捷車廂男持刀攻擊 乘客擒抱制止...傷2人

中捷3刀男移送畫面曝光！　坐輪椅上警車「拒夜間警詢」

賴銘偉9年女友癌逝：在我生日那天　沒接電話..錯過最後一面「4年沒過生日」

協尋當年要馬英九「即問即答」的民進黨　柯文哲：難理解綠在抗議什麼

都跟藍合作？柯文哲曝「前半年」戰略：想要的法案過完　就進入三黨不過半

學者看國會擴權與府會運作　「少數政府」執政未來恐出現4種狀況

評／民進黨昨是今非！2012年就提藐視國會、調查權　如今批毀憲

黃捷質詢「早餐吃什麼」官員拒答成藐視國會　白喬茵：別再說腦殘話

「不能辜負60%民意」　趙少康挺藍白立委：義無反顧做對的事

聯華大火釀9死14傷　監院糾正彰化縣府：明顯怠忽職責

「把太陽花砸在黃國昌臉上剛好而已」　吳沛憶轟：背叛民主背叛學運

要平等！奧地利突不認台灣國際駕照　奧國人也不能在台駕車

民進黨通過最新黨職名單　林右昌6／5接任秘書長

協尋當年要馬英九「即問即答」的民進黨　柯文哲：難理解綠在抗議什麼

阮經天媽媽過世！《周處》爆紅仍推戲約陪她　悲痛暫停活動

都跟藍合作？柯文哲曝「前半年」戰略：想要的法案過完　就進入三黨不過半

快訊／台南成大勝利校區體育新館驚傳火警　濃煙不斷竄出

霸威斯拿勝投控球仍需修正　雙盜壘失敗古久保認「戰術MISS」

快訊／天道盟精神領袖吳桐潭癌逝台大醫院　享壽75歲

「賭王千金」何超儀簽下老公私人醫師　狂讚他高大帥氣：新一代男神

機長或船長轉地面工作多因家庭或健康因素　待遇約少六成多

學者看國會擴權與府會運作　「少數政府」執政未來恐出現4種狀況

高虹安涉貪案7／24宣判　檢方稱起訴爭國會助理權益被冷回：想太多

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

政治熱門新聞

黃暐瀚：立院外越來越有10年前的感覺！　雞排妹現身美翻網

韓國瑜凌晨PO吃稀飯照　38字吐心聲

3萬人包圍立法院！雞排妹現身站椅上吶喊

馬英九卸任禮遇終止　奧迪沒了改搭國產車

國會改革改什麼？藍綠白3黨版本10圖一次看

奧地利突不認台灣國際駕照　外交部回應了

百靈果立院外遭狂轟「滾出去」　批太陽花搞笑賣萌黑歷史被挖出

立院外擠爆萬人！作家：講不出改革有何不對

殺人未遂犯竄逃4天！北市校園無限期暫停開放

立院外萬人聚集　百靈果主持人被嗆「出去！」

黃捷掀「查水表條款」通過4大後果

查水表條款通過　醫：將自己打造成神

立院二讀新增國會調查權　民眾、團體拒絕或隱匿最高罰10萬

林亮君：立法院將成全台最大刑堂

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／極度危險犯抓到了！簡郁紘趴趴走4天新莊落網

夏筠婷認加入過SWAG「還原真相」

侯佩岑、歐陽娜娜轉發「台灣必將回歸祖國」

國道驚見學生排隊淋雨走路

即／制伏3刀男　盧秀燕：英勇乘客將終身免費搭中捷

快訊／殺人未遂犯最新行蹤曝光！捷運板橋新埔站下車

歐漢聲大方認愛！

「3刀男」住高雄卻到台中砍人　原因曝

藏身北市第4天…極度危險犯變「斯文男」警頭大

中捷砍人新畫面曝光　黑衣大叔擋下兇嫌揮刀

10英雄免費搭中捷「雨傘哥賺到」！全場補血：仍敬佩

中捷隨機砍人　廢死聯盟「貼3文」遭灌爆

女警傳「單純愛打砲」兼職半套店　女經理說話了

簡郁紘逃亡4天三度變裝　落網面容曝光

快訊／中捷英雄「長髮哥」凌晨159字心裡話曝光

更多

最夯影音

更多

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

遇亂流「3分鐘急墜6千英呎」　新航客機迫降曼谷已2死30傷

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面