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「音樂是一直陪伴著你的」39政大金旋獎流浪旅程圓滿落幕


▲第 39 屆政大金旋獎決賽特別嘉賓「芒果醬」。（圖／第 39 屆政大金旋獎提供）

活動小組／綜合報導

第 39 屆政大金旋獎決賽在 6 月 4 日於 CORNER MAX 圓滿落幕。本屆決賽由 10 組「非原創－個人組」拉開序幕，每位主唱都將自己的音色、技巧展現給台下的評審及觀眾，帶來令人陶醉不已的演出，接續的 5 組「非原創－團體組」也利用默契十足的搭配、豐富多元的和聲感染了現場的聽眾，最後由 9 組「創作組」接管舞台，以獨特的編排和風格，將最真摯的創作傳達給大家。每組參賽者皆使出了渾身解數，希望能在最終決賽——「浮光之海」，展現自己最好的一面。

決賽當天的四組嘉賓海豚刑警神棍樂團晨曦光廊以及芒果醬，也以滿滿的氣勢與特色鮮明的樂曲，帶來精彩的演出；在炒熱現場氣氛的同時，也希望能將熱愛音樂的精神傳遞給線上線下的觀眾。同時鼓勵所有參賽者，「比賽是一時的，但音樂是一直陪伴著你的」，期待選手們能在本次的決賽舞台上享受屬於自己的音樂！

在競爭激烈的比賽結束後，評審們——資深音樂人陳子鴻、吳逸駿（小花）、林前源、陳建良以及柯泯薰，恭喜所有參賽者，能夠堅持信念與自己的音樂，走到這個決賽舞台，也希望所有參賽者在這趟旅程後，依然不忘對音樂的初衷，繼續啟程勇敢前行。

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▲第 39 屆政大金旋獎決賽「非原創－團體組」參賽團體。（圖／第 39 屆政大金旋獎提供）

第 39 屆政大金旋獎伴隨決賽的落幕也劃下完美的句號，期許未來有更多的資源與機會，一起合作、攜手支持學生音樂、秉持自由抒發的理念，讓所有音樂夢想得以實現。

此外，本屆金旋獎也與台灣大哥大旗下串流音樂平台MyMusic攜手企製獨家「政大金旋獎Podcast特輯」系列節目，邀請本屆政大金旋獎籌備委員會、3年內問鼎金旋獎、金音獎與金曲獎的榮譽選手Robot Swing金曲獎音樂製作人韓立康老師，以多方不同角度帶領聽眾深入了解「殿堂級」校園音樂大賽的迷人之處，並計劃邀請本屆火熱出爐的參賽得獎人吳仲棋、徐立璇與王奕凡暢聊創作與堅持不懈的故事，透過Podcast節目讓新一代的台灣音樂創作能量被更多人聽見，延續熱愛音樂的種子，鼓勵用行動實踐夢想的勇氣。

最後，讓我們再次恭喜所有得獎者，也期待所有參賽者都能在本屆金旋獎中獲得成長，並在未來創造出更多動人的作品。

▲第 39 屆政大金旋獎決賽圓滿落幕！（圖／第 39 屆政大金旋獎提供）

【39金旋】
1. 政大金旋獎官網＞＞＞
2. 完整得獎名單＞＞＞
3. 39 主題曲專訪｜樂團 芒果醬
4. 39 金旋主題曲〈芒太郎〉MV

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政大金旋獎芒果醬

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