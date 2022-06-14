富樂快篩「C線消失」！食藥署即起要求回收　237萬劑一個月內下架

▲富樂快篩試劑出包，「品管線C線」出不來。（圖／記者吳奕靖攝）

記者嚴云岑／台北報導

富樂Flowflex快篩試劑近期屢傳使用後無法顯示C線(品管線)，調查局追查，發現進口商大鑫公司竟涉以對岸廠商代工的次級品混充出貨，已流入市面逾192萬劑，不法獲利恐高達1億元。食藥署今（14）日起全面回收進口快篩試劑共計237萬劑，要求業者1個月內完成回收作業，屆時若被查獲仍在市面流通，最高可處500萬元罰鍰。

食藥署科長傅映先表示，即起已禁止大鑫資訊股份有限公司申請、5/10核准的「Flowflex 富樂家用新冠抗原快速檢測試劑」【防疫專案輸入第1110805336號】產品輸入及販賣，並命業者全面回收，民眾如有發現上述產品，請勿購買使用。

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考量非法檢測試劑恐造成診斷錯誤，使陽性患者無法及時得到照護及救治，有重大危害人體健康之虞，且影響防疫，為保護國人免於使用非法產品，食藥署已依據醫療器材管理法第54條，針對該業者之快篩試劑禁止其輸入、輸出、販賣、供應、運送、寄藏、媒介、轉讓或意圖販賣而陳列，並要求業者全面回收產品。

倘經調查釐清，業者進口產品與核准不符，涉屬未經核准擅自輸入，依醫材管理法第62條規定，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一千萬元以下罰金；又倘業者擅用或冒用本人或他人合法醫材之名稱、說明書或標籤，依醫材管理法61條規定，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二千萬元以下罰金。違規產品依第58條回收，並依第57條由衛生局沒入銷燬，並依照65條處20萬到500萬元。

食藥署提醒，如有發現上述產品，請勿購買使用，並請相關單位配合回收事宜。食藥署將持續監控已核准之新冠病毒檢驗試劑之效能及品質，維護國人健康。