鳳梨會越放越甜糖量還增加？　專家揭真相：整體沒有

▲台北農產表示，鳳梨採收後會持續退酸，糖酸比例就改變。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

鳳梨盛產季又到，農糧署表示，國產鳳梨產季每年3月起由屏東起跑，一直到5至6月輪到中部地區大出，不少人好奇鳳梨是不是會越放越甜，糖量還會增加？農產專家表示，不會。另農糧署也傳授挑選鳳梨有選「金黃」等3訣竅。

鳳梨真的會越放越甜、糖量增加？台北農產指出，糖量不會增加，主要是「採收後會持續退酸，糖酸比例改變，食用時相對覺得變甜，整體的糖量並沒有增加」。

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農糧署表示，鳳梨產區主要集中雲林古坑及南投名間等地，這個時候挑選當令鳳梨不能錯過產自於中部地區的金鑽鳳梨，但要記得要挑選「果皮亮澤且金黃」，因轉黃部分達全果1/3～2/3以上，果實散發濃郁香氣者為最佳。接著「用手指輕彈果實」，聲音清響者稱為鼓聲果，其肉質細緻且耐貯放，最後是「轉黃程度越高」，代表甜度及風味越佳，是購買首選。

台北農產進一步說明，大家最常買到的品種就是金鑽鳳梨（台農17號），果實呈圓筒形，果肉金黃甜美多汁，也是台灣鳳梨產量及外銷之冠。最佳品嚐時機從屏東 3月至5月、高雄大樹3月至5月、台南關廟4月至6月、嘉義民雄5月至6月、雲林古坑5月至6月，最後是南投、花東6月至8月。