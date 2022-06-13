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蛤～早上起床用鬧鐘反而更想睡？小心9個有毒習慣破壞健康

▲▼習慣,鬧鐘,美甲,飲食,高跟鞋,健康。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲在培養好習慣的同時，也得留意到有些壞習慣會在不知不覺中破壞身體健康。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

不少人都聽過養成一個習慣至少需要堅持實際行動21天，但有專家表示，習慣養成所需要的時間取決於新習慣的難易程度，從少於21天到超過半年都有可能，若想要加速培養良好的習慣，有些不自覺的壞習慣必須先剔除，國外網站《Bright Side》就整理出了9個在不知不覺中滲透日常，但其實可能對健康有害的習慣，一起來檢視看看自己有沒有中鏢。

1、使用鬧鐘

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現代人熬夜晚睡，早上不靠鬧鐘根本起不來，但鬧鐘突如其來的震動聲響，可能會引起心臟不適，正在熟睡時被突然的鬧鐘聲叫醒，由於腎上腺素激增，容易導致血壓升高也會讓壓力倍增，硬被叫醒也可能導致睡眠慣性，整個人早上都感覺昏昏沉沉、沒有精神和體力。可是不靠鬧鈴該怎麼樣才能準時醒來呢？專家建議，每天固定在同一時間入睡和起床，建立一套睡眠時間，再加上利用自然光喚醒，像是將床放在早晨陽光直射的地方；如果需要在不同的時間清醒，可以利用如口哨、風鈴等更舒緩聲音的鬧鈴，或設定模擬太陽光的照明，「自然醒」的感覺會讓人更滿足、精神更好。

▲▼習慣,鬧鐘,美甲,飲食,高跟鞋,健康。（圖／取自免費圖庫pexels）

2、房子太乾淨

習慣將自家房屋打掃得過度乾淨、逼近完全無菌的環境，很可能反而容易引發疾病。有研究假說指出，在農村長大並接觸細菌、花粉和動物皮屑的兒童具有更強的免疫系統；與此同時，那些在非常乾淨的環境中長大的人則更容易患花粉症、哮喘和過敏症；亦有研究證實某些微生物對身體有好處，有助於生理、新陳代謝和大腦功能。但這並非放任環境髒亂不清掃的藉口，而是要學習消毒或整理東西的好習慣，以抵抗力較弱的兒童來說，家長可以用普通肥皂代替抗菌肥皂洗手即可，或當玩具掉在不太髒的地上，只需簡單清潔即可，不必過度消毒。

3、服用過多維生素等營養補充品

大多數人生活忙碌，吃維生素補充營養已成為每天例行公事。但根據研究表示，服用營養補充品也不一定能降低患病或癌症的風險，也不見得可以防止記憶力減退或心智能力下降。也有專家提出建言，如果大量服用脂溶性和水溶性維生素。過多的水溶性維生素C可能導致腎結石、過量的脂溶性維生素A則會影響肝臟，在選擇大量服用維生素營養品前，最好先尋求專業醫師的建議，而且與其依賴營養補充品，不如從均衡的飲食中攝取所需的營養。

4、過度修剪甲緣及使用指甲當工具

坊間的美甲療程中，通常會修剪掉指甲和腳趾甲的邊緣角質以及透明的皮膚層，雖然修剪它們可以讓指甲看起來更整齊乾淨，但甲皮其實是身體的一種自然保護，有助於保護指甲免受細菌侵害，失去甲皮可能會導致皮膚受傷、乾燥或細菌感染。另外，很多時候為了求快速方便，像是開罐頭或罐子、撕貼紙或打開鑰匙圈等，都習慣使用指甲作為工具 ，但同時也很容易弄斷指甲，因此專家建議還是改用如剪刀或開罐器等適當工具，同樣省時省力。

▲▼習慣,鬧鐘,美甲,飲食,高跟鞋,健康。（圖／取自免費圖庫pexels）

5、撕除曬傷或結痂脫皮

皮膚傷口快痊癒時，因為長出新皮膚會讓人感覺很癢，許多人因此「手賤」喜歡撓抓，或是享受將皮膚一片片撕下的快感，但這時候皮膚脫皮是癒合過程的一部分，這代表身體正在努力修復細胞，此時的皮膚暴露在外並且很脆弱，最好是讓皮膚自行脫落。像是夏天出遊容易曬傷，可以試著擦乳液滋潤舒緩皮膚搭配多喝水，最好外出時多穿一件外套物理防曬，避免紫外線傷害，要長時間待在陽光下，約每2小時塗抹一次防曬乳。

6、每天長時間穿高跟鞋

穿上高跟鞋能讓身材比例更好、視覺效果腿變長，因此許多愛美女孩即使穿了腳痛，還是天天都穿不願放棄；但有研究發現，每天穿高跟鞋的女性足部健康較差，建議限制穿著的時數，能避免雙腳疼痛和腫脹、失衡造成的腳踝受傷、腳掌承受壓力過大導致的骨折、膝關節炎、足部和腳趾畸形、連帶引發的背部問題等。

▲▼習慣,鬧鐘,美甲,飲食,高跟鞋,健康。（圖／取自免費圖庫pexels）

7、吃得太快

現代社會的生活步調節奏快，人們幾乎做任何事都追求快快快，這也包括吃飯時間，但長期維持快速進食的習慣，反而可能導致體重增加。根據研究表示，60%快速吃飯的孩子容易吃得過多；另一項研究發現，快速進食者會導致腰圍肥胖、增加高血壓、高血糖和高血脂風險；隨便咬兩口就吞的人因咀嚼更少，容易導致消化不良。與此相反，緩慢進食可以讓人們對用餐品質更滿意，慢慢咀嚼食物、控制進食速度，則可以成為調節體重和預防肥胖的方法。

8、吃以為低脂的食物

夏天來了想秀好身材，管住嘴相當重要，愈來愈多人懂得要控制飲食，但並非所有低脂食品都很健康、有助管理體重；反而因為是加工食品可能還比含有更多的糖分，讓體重岌岌可危，例如加糖早餐麥片、調味咖啡飲料和優格，為了風味好吃，反而添加了額外多餘的糖分，吃了可能導致快速升醣、體重增加誘發疾病。因此在選擇食物時，多留心查看營養成分表，平時多吃蔬菜、少量碳水化合物和足夠的肉類或植物性蛋白質，均衡飲食才是保持體態的王道。

▲▼習慣,鬧鐘,美甲,飲食,高跟鞋,健康。（圖／取自免費圖庫pexels）

9、拔鼻毛

鼻毛跑出來真的讓人超級糗，但除了美觀之外，去除鼻毛對身體並沒有好處，因為鼻毛其實是身體防禦系統的一部分，可以防止灰塵、過敏原、昆蟲和其他東西經由鼻子進入肺部，如果強行拔除可能會刺激鼻腔疼痛騷癢或導致感染，出現鼻毛倒長的狀況。鼻子也是臉上各種血管通過的中心部分並與頭骨相連，是一個高度敏感的區域，且很可能一感染就迅速升級的部位，不可不慎。建議不要用鑷子拔鼻毛，而是用修剪剪刀剪掉即可。

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