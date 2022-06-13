蛤～早上起床用鬧鐘反而更想睡？小心9個有毒習慣破壞健康

許多人都將失智症與老化劃上等號，認為年紀變大是導致失智症的主因之一，因此不需加以預防，但諸多研究皆證實特定的生活習慣會顯著提高失智症的風險。《Hello醫師》將向你說明哪些生活習慣會提高罹患失智症的風險，並提供你改善這些生活習慣的建議。