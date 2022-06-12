重逢高中同學！人妻完事驚喊：月經沒來　夫查監視器綠炸

▲新北人妻與高中同學發生婚外情，丈夫聽見「月經沒來」，質問之下才驚覺遭戴綠帽。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／新北報導

新北一名手機配件行老闆在查看監視器畫面時，意外聽見妻子與同事的對話，談及，「這個月月經沒來」，因而察覺有異，質問之下才驚覺遭戴綠帽，氣得對妻子與小王提告求償。法院審理後，依法判人妻與小王須連帶賠償20萬元。全案可上訴。

人夫指控，妻子與小王是高中同學，2020年初兩人在路上巧遇後，便開始密切往來，妻子也對他愈加冷淡，而因他身為手機配件行老伴，經常查看店內監視器畫面，檢視店內員工是否與客人間有消費糾紛，但沒想到他卻在某次的畫面中，查覺到妻子的異常。

人夫表示，當時同事詢問妻子，她在家中跟小王通話，難道不會被發現？而妻子則回應，「不可能被發現，就算被發現也不會怎樣」。此外，還有一次的內容提及妻子月經沒來，而同事則回稱，「你們那次中了喔？」讓他頭頂頓時充滿綠光，憤而質問妻子後，妻子才坦承外遇，讓他氣得決定提告求償。

不過，小王矢口否認姦情，並稱人夫所提證據並無法證明他有與人妻發生關係，再者，他根本就不知道人妻已婚，因此請求法官駁回人夫之訴。

法官審理時勘驗對話，發現人夫質問人妻的對話內容中，人妻坦承有與小王發生過兩次關係，一次還是在喝酒的情況下發生。此外，小王還曾詢問人妻，「他知道我們有發生關係？然後還知道什麼嗎？」人妻則回應，「發生關係就很嚴重了」，法官因此不採信小王說詞，最終判定2人須連帶賠償20萬元。全案可上訴。