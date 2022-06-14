　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／第一人夫　有孩子的婦女就不能擔任總統嗎

文／賴賴

▲▼第一人夫。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

好看，雖然和自己預想的沒有太大不同，但是在女總理的智慧表現上，和片中好人壞人沒有定數，其實沒有永遠的壞人這個設定，非常喜歡，電影流暢好看，溫馨溫暖，讓人看了對未來充滿希望。

腳色挑選很恰當，讓中谷美紀來詮釋這個總理恰到好處，而那位原議長是老戲精，基底上，婆婆余貴美子都非常加分，讓整部戲立體了起來，好看，雖然夢幻但符合娛樂精神。



片　　名：第一人夫
英文片名：First Gentleman
類　　型：喜劇
上映日期：2022-05-20
片　　長：02時01分
導　　演： 河合勇人
演　　員： 田中圭(Kei Tanaka) 、 中谷美紀(Miki Nakatani) 、 余貴美子 、 工藤阿須加(Kudo Asuka) 、 松井愛莉(Matsui Airi) 、
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：CATCHPLAY


劇情大綱

愛鳥成痴的相馬(田中圭 飾)是個鳥類學家，某天出差回來後發現才貌雙全的愛妻凜子(中谷美紀 飾)當選了日本首相，一夜之間平凡的婚姻生活有了巨大轉變。作為日本史上首位「第一人夫」的相馬想全力支持妻子，但面對首相部下的監控、媒體的追擊，使他無法像過去一樣自由。究竟相馬該如何面對未來？夫妻之間又會面臨什麼挑戰呢？

▲▼第一人夫。（圖／yahoo）

▲被選上總理的年輕議員。

▲▼第一人夫。（圖／yahoo）

▲對手通常都是道貌岸然和你握手的搭檔。

▲▼第一人夫。（圖／yahoo）

▲政治真不是人幹的工作。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

►免跟團，一秒到日本！溪頭妖怪村飯店打折了

ET快訊
羅一鈞示警：BA.4、BA.5遲早進社區　估數月後出現疫情
快訊／高雄摩鐵有針孔！業者嗆「老闆是檢察官」　嫌犯落網
新冠口服藥禁忌！　羅一鈞示警：別和清冠一號一起吃
指揮中心4人確診　最新身體狀況曝
北、中部「明顯過高峰」　羅一鈞：預期南部疫情未來1週下降
福原愛害她被罵！　江宏傑美女姊姊忍1年委屈首發聲
快訊／2名40多歲男「無慢性病」　完成隔離治療後死亡
快訊／今本土+66119「僅1縣市破萬」　各縣市確診數公布
快訊／增123死！　今本土6萬6119例
LIVE／指揮中心再增三人確診　陳宗彥最新說明
柯文哲連喊11聲「我錯了」！　女議員罵到笑出來

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／第一人夫　有孩子的婦女就不能擔任總統嗎

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

舞痴們「古怪舞姿」老師頭好痛　《上流戰爭》演員「ㄈ字舞」大跳反XD

王心凌挑戰Rap飆草東《山海》　「甜美是我的特色，不是包袱」

酒駕不想吹！摀耳衝回家摔跤　馬尾女惱羞控警「闖民宅酒測」

入境3＋4要同地點住8天　柯文哲：又一個白痴政策

貪吃貓躲桌旁偷骨頭還哈氣嘶人　媽訓斥秒露「超萌無辜臉」：不4偶

瘋電影／第一人夫　有孩子的婦女就不能擔任總統嗎

快訊／摩鐵藏針孔！業者嗆「老闆是檢察官」　嫌犯是建築工人

天外飛來一箭！　婦人社區散步下眼皮被射穿急送醫

全城一心！　破20家商店提早店休進場挺攻城獅

詐團陸女問警員編號...台中警怒嗆：57088啦 　被罵5字經掛電話

加州高溫45.5度破紀錄！野火失控　千人緊急撤離

檢疫鬆綁華航7月起全新A321neo天天直飛東京羽田　第三季載客航班再增4成

43歲李孝利的天然凍齡哲學！出道超過20年　至今仍是性感傳奇

LIVE／新北高峰已過！單日增7857例　侯友宜說明最新疫情

雲林22歲男車禍大出血　台大雲林分院REBOA鬼門關前搶命

羅一鈞示警：BA.4、BA.5遲早進社區　估數月後出現疫情

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

名家熱門新聞

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

夢到貓咪代表什麼意思呢？

有家庭的婦女才最了解民生

7道超下飯的絞肉料理

小生：3招判斷男人對妳超有意思

阿榮／按鍵精靈 - 電腦自動化

超市火鍋肉片變出5道美味料理

夏天就是要吃涼拌　必學開胃菜

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

藥品GMP、食品GMP　傻傻搞不清楚

打造無敵鐵金剛的格拉庫

10道你非吃不可的蝦料理(上)

A奶、H奶大PK　哪種CUP比較好？

處處是靈感　韓國女生創意畫作

更多熱門

相關新聞

善用四聖諦讓師生真正離苦得樂

善用四聖諦讓師生真正離苦得樂

四聖諦：苦、集、滅、道，知苦性、斷苦因、證滅苦、修正道。此四聖諦真能幫助世人離苦得樂嗎?世人都想離苦得樂，然而為何大部份的人仍常常陷入痛苦的境地無法自救呢?不外乎：不知正在苦中、不知苦因、難斷苦因、不知無苦之境、不知滅苦之道、難修滅苦之道。

經過國家認證的加濕器殺死二萬人

經過國家認證的加濕器殺死二萬人

找到了脫生死的解藥！

找到了脫生死的解藥！

如果可以做好人誰還需要當壞人

如果可以做好人誰還需要當壞人

學佛成佛靠自己要有方法佛陀有教

學佛成佛靠自己要有方法佛陀有教

關鍵字：

瘋電影第一人夫賴賴田中圭(Kei Tanaka)中谷美紀(Miki Nakatani)余貴美子

讀者迴響

熱門新聞

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

夫結紮7年！人妻驗孕竟2條線：我沒有　真相曝光

鳳梨爆秘書「每晚尋歡至少5次」！

邵雨薇突公開婚紗照！網狂刷恭喜

辣模參加極樂趴　只穿內衣詭異墜8樓

批台北讚上海被罵滾！金湯力真的滾了

妹子快篩　紅線「不在C也不在T」傻了

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

她從未確診卻有1症狀！醫驚：99%是長新冠　

曹格、吳速玲爆分居3個月直擊！

張蘭公開6歲孫子長相！網驚：也太帥

年提告逾800案被盯上　林義傑從受害者淪著作權蟑螂

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

深夜紅燈迴轉…長庚醫被攔！員警「2句話」讓他淚崩

民進黨「新北市長」人選曝！　英蘇默契鎖定他對決侯友宜

更多

最夯影音

更多
蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪
她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面