瘋電影／第一人夫　有孩子的婦女就不能擔任總統嗎

文／賴賴

瘋言瘋語：

好看，雖然和自己預想的沒有太大不同，但是在女總理的智慧表現上，和片中好人壞人沒有定數，其實沒有永遠的壞人這個設定，非常喜歡，電影流暢好看，溫馨溫暖，讓人看了對未來充滿希望。

腳色挑選很恰當，讓中谷美紀來詮釋這個總理恰到好處，而那位原議長是老戲精，基底上，婆婆余貴美子都非常加分，讓整部戲立體了起來，好看，雖然夢幻但符合娛樂精神。







片 名：第一人夫

英文片名：First Gentleman

類 型：喜劇

上映日期：2022-05-20

片 長：02時01分

導 演： 河合勇人

演 員： 田中圭(Kei Tanaka) 、 中谷美紀(Miki Nakatani) 、 余貴美子 、 工藤阿須加(Kudo Asuka) 、 松井愛莉(Matsui Airi) 、

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：CATCHPLAY



劇情大綱

愛鳥成痴的相馬(田中圭 飾)是個鳥類學家，某天出差回來後發現才貌雙全的愛妻凜子(中谷美紀 飾)當選了日本首相，一夜之間平凡的婚姻生活有了巨大轉變。作為日本史上首位「第一人夫」的相馬想全力支持妻子，但面對首相部下的監控、媒體的追擊，使他無法像過去一樣自由。究竟相馬該如何面對未來？夫妻之間又會面臨什麼挑戰呢？

▲被選上總理的年輕議員。

▲對手通常都是道貌岸然和你握手的搭檔。



▲政治真不是人幹的工作。

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