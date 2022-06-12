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幫同事忙卻被老闆慘罵！「溫柔小姐」跳樓前還為人想⋯心理師哭了

▲微笑憂鬱,憂鬱症,憂鬱,疾病,痛苦,心理,。（圖／pexels）

▲「溫柔小姐」連要結束生命前都溫柔為他人著想。（示意圖，非當事人／pexels）

文／許皓宜

摘自／遠流出版《空心人：擁抱渴望被愛的靈魂

大概就是這件事之後，我幾乎不再穿高跟鞋了。那時我剛換新工作沒多久，還忙著嘗鮮般品味校園裡悠閒自由的氛圍。所以這事件發生當下，我腳上正掛著一雙新入手的優雅高跟鞋，和緩地站在講台上和學生們討論人性哲理。教室外走廊上卻傳來陣陣急促的奔跑聲，聲響很快竄到了教室門口。只見兩名校安人員氣喘吁吁地對我喊道：「快！頂樓有人正要跳！」

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瞬間，彷彿本能似的，不用回覆任何語言地，我摘掉腳上那兩枚華麗卻累贅的跟鞋，赤著腳，隨著兩位同事跳下層層樓梯，躍進平面的水泥地和柏油路。一名新加入我們隊伍的同事拋來一雙順手牽羊的合腳拖鞋，為我阻隔柏油路面的炙熱，讓我讚嘆平底鞋業者的發明，真是我們奔往助人路上的最佳夥伴。

我是很久以後才發現，從教室到那棟事發大樓的距離，算算至少也有好幾公里，我們卻只用極短的數分鐘時間就奔進了現場。

我想，或許是從事危機工作的人，脊梁骨底下原來都被偷偷埋藏著一根燃火線，平常你不會記得它的存在，但只要撞見「有人要死了」的危險字眼，火線就會立馬自體燃燒，讓你發揮自己想像不到的潛能。

所以當我們闖進四處站滿警消人員的事發現場時，我如同被安裝了自動駕駛系統般，繼續攀爬樓梯邁向頂樓，然後撥開消防門外兩名警察的手，看見樓頂平台上方的水塔處，早我一步抵達的同事正駐守在女兒牆旁，試圖阻擋一名裙襬迎著強風飄動的陌生女子。

我和同事交換了眼神和手勢，在我攀爬到女兒牆邊的同時，她則沿著我身後爬回下方。女子似乎感覺到身旁的變動，將目光投到剛抵達她身旁的我身上。而我正幡然醒悟，原來自己竟不知不覺地爬上了校園至高處⋯⋯

「媽呀，我真的好累！我有懼高症啊！」幾乎是不經大腦地脫口而出。因為我不記得教科書上有哪段曾經記載，上頂樓跟要自殺的人談話，是要說些什麼？

陌生女子望著我皺了皺眉頭，我感覺自己大概處於一種滿頭大汗又渾身脫水的矛盾狀態，但清晰可見的是，眼前的女子臉上掛著一雙因為過度哭泣而腫脹的眼睛。

「我剛剛從那一棟樓一路跑到這裡都沒有停，你看⋯⋯」我摘下腳上那對方才陪伴我整路的拖鞋，連結著橡膠底的鞋帶因為過度磨損已經瀕臨斷裂。

見她沒有拒絕，我小心翼翼地將拖鞋向她遞近，「所以，你願意和我聊聊嗎？在決定跳下去之前？」她看著即將解體的那雙拖鞋，居然點頭同意了我的邀請，並且逕自繞到我身後，順著女兒牆滑下身子，回到頂樓平台上比較不那麼危險的區域。

她的主動讓我愣在原處，耳邊卻聽見她對我說：「下來啊，你不是怕高？」我如同一個剛從白日夢起身的人，趕緊將身子抽離那危險的至高處。只見女子蜷縮在牆邊坐下，消防門外的若干人等則是比手畫腳地啞口隔空探問我：「現在什麼狀況？」

我面部猙獰地對他們揮動雙手，默契如我同事明白那是「叫你們滾！」的意思。同事溫柔地安撫躁動的警務人員，然後掩上消防門，留給我和女子一方獨處的空間。

樓頂。強風。穿著白色衣裙縮在牆角的陌生女子。和拎著一雙撐不了多久便會入土為安的拖鞋的我。這真是一個奇幻的會談場域。

依照研究顯示，有超過四成五的自殺者，在自殺前曾清楚表達他們的自殺意圖。問題來了：如果你感覺到身邊的朋友正在對你吐露疑似輕生的念頭，那麼，你該不該直接和他討論自殺這件事呢？

過去，每當我對上述問題做民意調查的時候，大部分的人會搖頭，覺得這種敏感議題不要去碰，以免刺激想要輕生的當事人。但在我的經驗裡，欲輕生的人之所以表達出自殺意念，不外乎是想為自己尋求一個「對話」的機會。

而我眼前這名穿著白色衣裙的女子，便是讓我明白「對話」在人們絕望時有多重要的指引者。

在我的筆記裡，她的代號叫「溫柔」。沒錯，因為她個性真的很溫柔。太過溫柔的人，在職場裡面可能有種危險，就是一不小心便會成為「濫好人」。比如：旁邊的同事要提早下班去約會，臨走前把未完的工作轉到她手上：「拜託，拜託，你人最好了。」

她溫柔地接過屬於別人帳上的這份工，偏偏她自己的事還沒做完呢！老闆走出辦公室追她的進度。「啊，對不起，對不起，我這邊弄好馬上就去做。」她溫柔地接下老闆的急躁與怒斥。

「自己工作不做，做別人的幹嘛？吃飽太閒！」老闆一句話就擊碎她的溫柔。但她依然溫柔地完成同事的請託，溫柔地為了做不完的本分加班，然後溫柔地承接老闆好像永遠無法賞識她的表情臉孔。

直到她身體出了問題。一顆惡性腫瘤在她體內萌芽，張著血盆大口吞噬她體內原本完好的器官。

在她發現自己生病的那個下午，她拿著令人絕望的報告回到辦公室，卻發現身體依然自動化地溫柔配合周遭他人的要求。
生病了的恐慌感，在她出社會後的第一個職場裡，居然無人可訴說。

「沒打算告訴家人嗎？」聽到這裡，我不禁好奇發問。她搖搖頭，溫柔依舊：「我不想讓他們擔心。」

我不知道你們是否曾經有過那種「世界之大卻沒有一處可容身於我」的感覺？一旦心情如此，藍天白雲、花草樹木，剎時間都將失去顏色。

我的當事人「溫柔」，大概就是在這種黑白的狀態下，一步一步踏上階梯，踩往危險的至高處。整個世界都沒有色彩的人，有何可懼的呢？

喜怒哀樂驚惡懼，原是心理學所言的人類基本情緒。然而，當一個人發現這些感受已經無法在心頭泛起漣漪，大概就會接觸到所謂「生無可戀」的感覺。

溫柔對我描述這段經驗時，眼神空洞彷彿失去靈魂，但那雙黑白分明的眼眸底下，因哭泣膨脹的浮腫依舊。於是我指著她的眼皮問：「如果是這樣，那你為什麼還要哭？」

故事說到這兒，我想有些對情緒比較敏感的讀者應該可以想像，當我問完這句話後，我的當事人眼眶便會泛起淚水。

為什麼呢？在心理學的概念裡，溫柔身上展現出的是一種「不一致」的表達狀態：眼神空洞的缺乏情感，對應著眼皮浮腫的情感豐富。這往往顯示當事人的大腦意識和內在潛意識，正處於一個矛盾衝突的狀況。

而「對話」在此時的功能，便是讓當事人理解到自己的狀態後，能暫停下來，為矛盾的地方進行整合。

順著溫柔開始浮動的情緒，我對她說：「我猜，當你站上那個生死一線之處時，你心裡想到了什麼，所以你哭，而沒有立即往下跳？」

她用力地點頭，「我原本想從這邊跳，可是我想，如果我從這裡跳，那棟樓的學生如果目睹了，會有創傷。所以我想換從這邊跳，但我發現就變成另一棟大樓的學生可能看到，他們也會有創傷。」她伸出手指頭開始比劃，「結果我居然找不到一個角落，是可以安靜地跳下去，不造成別人創傷的⋯⋯

她說到這兒，換我眼眶泛紅。靠，溫柔的個性為什麼他媽的要這麼溫柔？

有人說，會自殺的人都是自私的，死了一了百了，把問題丟給別人。這無疑是個超級大偏見。因為世上有許多在你眼裡看起來「自私」的人，他們的內在其實無比體貼、無比溫柔。

【後記】 事件發生後，溫柔就離職了。我想這是她對老闆和同事的溫柔，不想留下來造成大家的困擾。一陣子後，我收到她的訊息，她跑到國外去打工留學，皮膚曬得很黑，傳來的照片中，臉上開始展現了對自己的溫柔。雖然我很想問候她身上的疾病，但看見她和身旁友伴的鬼臉和笑容，我忽然覺得：只要能在遙遠的國度找到一個可容身的地方，身體痛不痛，已不再是重要的事。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

★本文摘自遠流出版《空心人：擁抱渴望被愛的靈魂》，作者許皓宜，擅長「用關係說故事」的諮商心理師；攝影凌柏瑋。「空心」是一種失去活力和創造力的狀態，使用更多心智去應對生活，卻忽略了心靈與本能。透過這些看似放棄、絕望，其實生命力熾烈的每一個故事，透過影像的沉澱與心理投射的練習；文字與影像，同時記錄著那些空洞靈魂的內心獨白，在陪伴與承接的過程中，溫柔梳理「空心」背後的心理議題。我們每個人，都在等待一個重新建構自己生命意義的機會。因為我們明白了，活著本身就是美好。

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