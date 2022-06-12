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後疫情時代「空心人」增加成挑戰！心理師合作攝影師探討精神危機

▲▼孤單,失戀,自殺,跳樓,憂鬱,分手,頂樓,單身。（圖／翻攝自pixabay）

▲後疫情時代的心靈挑戰是「缺乏信念、缺乏未來、缺乏愛」，不自覺陷入「空心」狀態。（示意圖，非當事人／翻攝自pixabay）

記者林育綾／綜合報導

大學生的自殺死亡率攀升，甚至成為青少年死因第一名，不過在2020年後，似乎更多人關心確診數字，心理師許皓宜提到，在這之後難以查到確切的數據，她發現後疫情時代的心靈挑戰是「缺乏信念、缺乏未來、缺乏愛」，不自覺陷入「空心」狀態，為了探討這個侵蝕現代年輕人的重要議題，她與攝影師凌柏瑋合作，以影像和文字創作，揭開這些危機背後的神秘面紗。

許皓宜和凌柏瑋跨界合作，新書《空心人》探討這個侵蝕現代年輕人心靈的重要議題。「空心」是一種失去活力和創造力的狀態，使用更多心智去應對生活，卻忽略了心靈與本能，失落了接觸真實情感、理解自我的能力。很多人可能陷入了「空心」的狀態，卻不自知。

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許皓宜分享，曾有幾次衝上頂樓勸退欲跳樓者的經驗，也曾諮商各式各樣自殺未遂和自殺計畫的個案，而從事這樣的工作十分耗費心力，但看著那些原本無望的心靈，在會談過程中，一點一點地累積起足以迎向未來的希望、完成個人歷程、步出診療室向她道別時，她總會偷偷將他們的神情刻印在心底，當自己遇上人生低潮的時候，這些臉孔無疑是陪伴、支撐繼續前行的力量。

不過在2021年12月6日，是她從事專業工作十多年來，首次在校園中經歷學生自殺成功身亡。她提到，「當自己成為一線的危機處理人員，頂著『當事人第一』的倫理準則，總是得挺起腰桿，期許自己將每一片搖搖欲墜的輕生意志通通『接住』。但是當這些反覆的經驗變成生活日常時，雖然早明白總會遭遇『接不住』的時刻，卻沒料到原來接不住的間隙所發出的巨響，竟也是如此無情地撞擊自己的心靈。」

在許多年輕人身上，她想起也看見大學時期的自己，「活著，卻感受不到踏實的未來和生命的意義。活著，有自我的形體，卻少了發自內心的自信。活著，想要向人靠近，卻缺乏繫緊關係的能力。當人們心中缺乏信念、缺乏未來、缺乏愛時，便會用個人獨特的方式，站在自我毀滅的邊緣。所以有時迷惘，有時孤單，有時討厭自己⋯⋯慢慢地，心便空了。守不住心跳的溫度，成為一種『空心』的狀態。」

承擔將近兩個月的校園危機後，她遇見了凌柏瑋，讚嘆「你的影像裡有很多故事，不只是一張照片！」而促成此次合作。《空心人》涵蓋了大量的故事和影像的結合，除了許皓宜身為心理專業人員的視角之外，也有凌柏瑋身為導演的自我探索視角。內容來自於各種生命經驗的改編與重組，無論真實或虛構的，都反映我們每個人皆可能遭遇的現實人生。

▲▼許皓宜和凌柏瑋跨界合作，新書《空心人》探討侵蝕現代年輕人心靈的重要議題。（圖／遠流出版）

▲許皓宜和凌柏瑋跨界合作，新書《空心人》探討侵蝕現代年輕人心靈的重要議題。（圖／遠流出版）

凌柏瑋也提到，曾經他也以為離這種「空心」的狀態很遠很遠，甚至認為自己無法承接此類故事，覺得自己沒有能力幫助這些「具有心裡創傷」的人。「這次透過文字梳理，重新回頭看看自己的過去，也才發現，其實我跟他們好近好近，或許該說，生命的某些時刻、某些經驗，總迫使我們面對內心的荒蕪。」

凌柏瑋說，這本書記錄著許皓宜所經驗過的「空心」的狀態與故事，同時也是身為影像工作者的他喚醒自己沉睡過往的歷程。「裡頭有許多文字，是在每一個夜裡獨自窩在房間，默默流淚寫出來的，雖然常常搞得自己精疲力盡，但完稿之後，卻是如釋重負、暢快無比。空心的狀態並不可怕，該恐懼的，是我們不敢面對它。」

透過這些看似放棄、絕望，其實生命力熾烈的每一個故事，透過影像的沉澱與心理投射的練習；文字與影像，同時記錄著那些空洞靈魂的內心獨白，在陪伴與承接的過程中，溫柔梳理「空心」背後的心理議題。

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