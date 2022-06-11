吃麥當勞慘被4煞當街押走　囚民宅2小時獲救...原因曝光：他欠2萬

記者邱中岳／台北報導

北市南京東路、林森北路口的麥當勞，在10日凌晨發生打架事件，1名男子被4人強押上車，警方獲悉後調閱監視器追人，鎖定男子被帶到新北市一處民宅，警方前往抓人，到場時一夥人準備離開，隨即將被害人救出，並且逮捕涉嫌押人的4名男子，4人則辯稱，因男子積欠2萬元，所以才會幫對方處理債務。

警方調查，35歲的黃姓男子因不滿被34歲的張姓男子積欠2萬元不還，找來25歲的李男、30歲的呂男以及25歲的許姓男子等3人，在10日凌晨2時許，在中山區南京東路、林森北路的麥當勞當街強押張姓被害人，並開著賓士轎車前往新北市方向逃逸。

▲北市中山區1名男子積欠2萬元債務不還，在麥當勞被人強押上車。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，當時有目擊民眾發現，立刻通知警方到場處理，警方調閱監視器發現車子往新北市泰山區行駛，最後停在泰山區的一處民宅前面，立刻調動警力前往救人，警方抵達時，剛好黃男等4人與被押的張姓男子步出民宅，馬上驅前將人逮捕到案。

警方事後也救出張姓被害人，黃姓男子等人則向警方表示，因為張積欠2萬元債務，且都不願意出面解決，所以10日得知張出現在南京東路、林森北路上的麥當勞，才會找人前往助陣，要求張姓男子還錢。

黃姓男子等人與張姓被害人原本為朋友關係，因2萬元的債務糾紛反目成仇，最後發生當街押人事件，黃男等人聲稱並沒有毆打被害人，但被害人指出，當天被帶走後，黃等人將其帶至民宅的房間內，並動手毆打成傷，最後張不願提出傷害告訴，訊後依照妨害自由、妨害秩序等罪嫌送辦。