陸網紅店賣「口水粥」超噁　爆料者：洗鍋與拖把共用水槽

▲ 大陸網紅店賣口水粥 。（圖／翻攝 網易）

記者任以芳／綜合報導

大陸兩家知名網紅連鎖粥品店發生食安問題，爆料者自行追蹤，揪出三米粥舖店員把品嘗過的粥又倒回鍋裏做成「口水粥」；另一家曼玲粥店把粥鍋和拖把放在一起洗，衛生十分糟糕。

陸媒《網易》報導指出，被投訴的的兩家業者分別是上海藝榮餐飲管理有限公司旗下的連鎖品牌曼玲粥店，以及上海竹玫餐飲管理有限公司的三米粥鋪，兩家都是加盟方式開展連鎖店，在全大陸分別有1000多家門店。

其中，三米粥鋪最噁心，宣稱當日現熬，實際是預製加熱，蒸餃、包子等食材隔夜加熱使用，店員甚至把吃過的的粥和勺子放回粥裡攪拌，出售「口水粥」給顧客。

▲ 洗鍋子和拖把共用一個水槽 。（圖／翻攝 網易）

另一間曼玲粥店也有店員嘗粥測試是否熟透的情況，並且把涮拖把和洗鍋共用一個水池，還有店員過了一個月未辦理健康證。爆料人揪出業者都是幾天前一次性大量煮粥備用、用手指蘸粥舔試甜度、鍋底剩粥不清理直接加入新粥、徒手抓水餃包子、暗處有老鼠等問題，讓不少消費者覺得噁心。

去年大陸3·15調查，曼玲粥店、三米粥鋪兩門店被曝光食品衛生問題。福州曼玲粥店寶龍分店被曝回收吃剩的排骨，三米粥鋪福州溫泉店員工被曝徒手分揀榨菜。被曝光後，曼玲粥店、三米粥鋪分別回應，「關停涉事店鋪並進行整改。」

事發一年後，反而出現更多問題。被爆料的業者對外回應，「此事正在調查中。」針對之前曝光食品衛生問題，員工也很無奈，私下表示，「光指望公司整天監督，那不太可能。」