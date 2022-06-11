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中華醫大畢典遠距實體並行互道珍重　孫逸民以「敬業樂群」勉畢業生

▲中華醫大2022年畢業典禮孫逸民校長為畢業生代表撥穗及頒發學位證書，畢典禮配合防疫採實體和線上同步進行，畢業生透過實況轉播視訊參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大2022年畢業典禮孫逸民校長為畢業生代表撥穗及頒發學位證書，畢典禮配合防疫採實體和線上同步進行，畢業生透過實況轉播視訊參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學2022年畢業典禮11日舉行，受疫情影響採實體和遠距同步方式進行，2366位畢業生在師長的祝福下，揮別校園展開人生新旅程，孫逸民校長用「敬業樂群」期勉畢業生突破自我極限、超越自己，做出不平凡的事業讓母校引以為傲。

▲中華醫大2022年畢業典禮孫逸民校長為畢業生代表撥穗及頒發學位證書，畢典禮配合防疫採實體和線上同步進行，畢業生透過實況轉播視訊參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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中華醫大畢業典禮於上午9時30分舉行，今年總計有研究所、大學部及專科部日夜間共2366位畢業生，因應疫情典禮採實體和遠距同步進行，由各獎項第一名學生代表出席實體畢業典禮，其他畢業生則可選在在家線上觀看或在教室觀看連線轉播，一起感受畢業的氛圍。

總統蔡英文和副總統賴清德各以賀電祝賀全體畢業生，期勉踏出校園後積極創新研習，引領智慧科技趨勢共同為掌握後疫情時代的機會之門而努力；以宏觀思維張拓視野，以才智膽識迎接未來，勇於挑戰自我、擁抱世界。

▲中華醫大2022年畢業典禮孫逸民校長為畢業生代表撥穗及頒發學位證書，畢典禮配合防疫採實體和線上同步進行，畢業生透過實況轉播視訊參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年的畢業生中包含來自印尼、越南的6班152位南向國際產學合作專班畢業生，以及來自馬來西亞和越南的6位僑生，來台求學4年如願完成大學學位，個個開心不已，惟因為疫情無法讓家人親自前來參加畢業盛會，只得拍照和透過視訊分享喜悅，特別是餐旅系蘆氏麗、潘氏妙玉、食品營養系阿蜜婼茼以及數位設計與資訊管理系的珊娜、莎莉芭、拉斐，克服語文學習的困難和生活適應，以優異成績在南向專班畢業生中表現出色，拿到學業成績特優獎，獲頒獎狀和獎品，內心更是雀躍不已。他們感謝大學4年華醫師長的照顧和培育，不但學會了中文，半工半讀的產學合作也賺到薪水，特別是在專業技能上有滿滿的收穫，畢業後無論是返國就業或繼續留在台灣工作，讓他們對職涯發展充滿信心。而南向國際產學專班的畢業生對台灣的就業市場充滿期待，多數決定續留台灣就業。

▲中華醫大2022年畢業典禮孫逸民校長為畢業生代表撥穗及頒發學位證書，畢典禮配合防疫採實體和線上同步進行，畢業生透過實況轉播視訊參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

孫逸民校長為3個學院推派的12位畢業生代表頒發畢業證書及撥穗，並以「敬業、樂群」勉勵畢業生敬重自己的工作，從工作中培養榮譽感和幸福感；虛心向前輩學習，與同儕相互合作，從利他的觀點與人共事，一步一步累積個人實力，突破自我極限、努力超越自己，假以時日必能做出不平凡的事業，讓母校引以為傲。

中華醫大董事長鄭啟瑞及董事會成員、前校長林金鵬、立委王定宇、39化學兵群上校莊銘宗、台南市衛生局副局長黃文正、市議員曾培雅等民意代表、全國校友總會會長盧世乾、台南市校友會副會長陳智勝、翁志宜、高雄校友會會長林長庚、家長會代表賴青足、陳呈榜等貴賓也親自出席典禮為畢業生祝福，並代表頒贈表現優秀的畢業生獎項，總共有學業成績優良獎等共16個獎項、陳彥蓉等541位同學獲獎。

▲中華醫大2022年畢業典禮孫逸民校長為畢業生代表撥穗及頒發學位證書，畢典禮配合防疫採實體和線上同步進行，畢業生透過實況轉播視訊參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲中華醫大2022年畢業典禮孫逸民校長為畢業生代表撥穗及頒發學位證書，畢典禮配合防疫採實體和線上同步進行，畢業生透過實況轉播視訊參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

雖然縮小實體畢業典禮規模，仍有不少畢業生現身校園與同學互道珍重，或是把握離校前穿梭校園巡禮兼回憶，學校也佈置各種紀念看板供畢業生拍照，另有班級導師在教室為學生撥穗，彌補不能參加現場實體畢業典禮的遺憾。

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