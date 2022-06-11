台灣「居留證字號」政策害慘新住民　系統常卡關、戶頭還要重辦

記者林彥臣／綜合報導

新住民在台灣的必須依靠居留證或永久居留證，才能在證明自己的身分，並且申辦自己在台灣生活的一切所需。談話節目《WTO姐妹會》上，來自美國的新住民凱蒂就表示，居留證字號的問題，常常讓他們在辦事的時候，面臨電腦系統卡關等問題，而去年實施的新政策，更是帶來許多困擾。

▲新住民的居留證字號問題，常常帶給他們困擾。（圖／翻攝自WTO姐妹會 官方頻道）



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凱蒂在節目上指出，台灣人的身分證字號是1個英文、9個數字，但是外國人的居留證字號是2個英文、8個數字，可是因為很多電腦系統，無法接受這個字號，所以政府去年實施，把居留證字號改成跟台灣人一樣，1個英文9個數字。

凱蒂接著說，但是還是有問題，因為台灣人的身分證字號開頭是1或2，但外國人的字號開頭是8或9，系統還是常常過不了，所以並沒有解決根本的問題，而且還造成更多問題。

▲居留證字號的政策改變後，不但沒有解決電腦系統的問題，甚至還要因此重新申辦很多東西。（圖／翻攝自WTO姐妹會 官方頻道）



凱蒂進一步解釋，新住民必須因為政策，被迫更換居留證字號，所以所有的銀行帳戶、駕照、任何申辦過的東西，都要重新更改，很多銀行甚至會請新住民，乾脆重新開戶，不能只換居留證字號的資料，等於是換了一個新的身分。

來自新加坡的藝人黃靖倫就發問，政府會通知換成8或9嗎？因為他還沒換。似乎是因為會造成許多困擾，不想主動更換。

凱蒂說，她自己也還沒換，因為永久居留證沒事不需要改，但是如果護照到期，那就必須去改，像美國護照效期是10年，所以她10年內必定會碰到更換居留證字號的問題。

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