　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣「居留證字號」政策害慘新住民　系統常卡關、戶頭還要重辦

記者林彥臣／綜合報導

新住民在台灣的必須依靠居留證或永久居留證，才能在證明自己的身分，並且申辦自己在台灣生活的一切所需。談話節目《WTO姐妹會》上，來自美國的新住民凱蒂就表示，居留證字號的問題，常常讓他們在辦事的時候，面臨電腦系統卡關等問題，而去年實施的新政策，更是帶來許多困擾。

▲▼新住民的居留證字號問題，常常帶給他們困擾。（圖／翻攝自WTO姐妹會 官方頻道）

▲新住民的居留證字號問題，常常帶給他們困擾。（圖／翻攝自WTO姐妹會 官方頻道）

[廣告]請繼續往下閱讀...

凱蒂在節目上指出，台灣人的身分證字號是1個英文、9個數字，但是外國人的居留證字號是2個英文、8個數字，可是因為很多電腦系統，無法接受這個字號，所以政府去年實施，把居留證字號改成跟台灣人一樣，1個英文9個數字。

凱蒂接著說，但是還是有問題，因為台灣人的身分證字號開頭是1或2，但外國人的字號開頭是8或9，系統還是常常過不了，所以並沒有解決根本的問題，而且還造成更多問題。

▲▼新住民的居留證字號問題，常常帶給他們困擾。（圖／翻攝自WTO姐妹會 官方頻道）

▲居留證字號的政策改變後，不但沒有解決電腦系統的問題，甚至還要因此重新申辦很多東西。（圖／翻攝自WTO姐妹會 官方頻道）

凱蒂進一步解釋，新住民必須因為政策，被迫更換居留證字號，所以所有的銀行帳戶、駕照、任何申辦過的東西，都要重新更改，很多銀行甚至會請新住民，乾脆重新開戶，不能只換居留證字號的資料，等於是換了一個新的身分。

來自新加坡的藝人黃靖倫就發問，政府會通知換成8或9嗎？因為他還沒換。似乎是因為會造成許多困擾，不想主動更換。

凱蒂說，她自己也還沒換，因為永久居留證沒事不需要改，但是如果護照到期，那就必須去改，像美國護照效期是10年，所以她10年內必定會碰到更換居留證字號的問題。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►用這個鍋煮泡麵、奶茶超適合！宵夜不用叫外送了

ET快訊
美國取消「登機陰性證明」入境管制　12日起開始實施

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣「居留證字號」政策害慘新住民　系統常卡關、戶頭還要重辦

開會時忍耐想潑咖啡衝動⋯科學證實「呼吸練習」可瞬間鬆綁焦慮

寶寶過世…夫妻拚2年生回來　夢見他喊「我要回去找你們」萬人哭了

大陸突禁台灣石斑　確診陳吉仲明早視訊反嗆「中國要遵守國際規範」

大陸突禁台灣石斑進口　農委會：正在了解狀況「明早對外說明」

基隆清寒生靠獎學金葬父6大學搶才　他決定念「東華」關鍵原因曝

飛機杯濕濕的！他驚「被室友偷用」崩潰：想到就想吐

兒童第2劑間隔縮短「最快6月下旬開打」　醫護第4劑估6月中接種

快訊／兒童疫苗第2劑間隔縮短「不可混打」　醫事人員可打第4劑

嘉人揚帆閃藥四方心　嘉藥2022畢業典禮線上開播

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

朴載範脫了！為了露肌肉「沒吃飯」　時隔3年合體Honey J跳《MOMMAE》

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

鴨子用嘴戳戳幫按摩！　水豚君「爽翻」倒水中

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

唐綺陽買回老厝送給爸媽！　媽媽曾脫口「我很怕妳」...她下跪道歉

隨口問一句話…藍心湄「全部送妳」 楊繡惠：像中樂透！大讚超豪爽

貪玩阿金泰山壓頂救鴨鴨　老爸被壓到水裡氣到笑XD

台灣「居留證字號」政策害慘新住民　系統常卡關、戶頭還要重辦

開會時忍耐想潑咖啡衝動⋯科學證實「呼吸練習」可瞬間鬆綁焦慮

寶寶過世…夫妻拚2年生回來　夢見他喊「我要回去找你們」萬人哭了

大陸突禁台灣石斑　確診陳吉仲明早視訊反嗆「中國要遵守國際規範」

大陸突禁台灣石斑進口　農委會：正在了解狀況「明早對外說明」

基隆清寒生靠獎學金葬父6大學搶才　他決定念「東華」關鍵原因曝

飛機杯濕濕的！他驚「被室友偷用」崩潰：想到就想吐

兒童第2劑間隔縮短「最快6月下旬開打」　醫護第4劑估6月中接種

快訊／兒童疫苗第2劑間隔縮短「不可混打」　醫事人員可打第4劑

嘉人揚帆閃藥四方心　嘉藥2022畢業典禮線上開播

謝長廷：一旦開放觀光就不應該隔離

台灣「居留證字號」政策害慘新住民　系統常卡關、戶頭還要重辦

林義傑說法被戳破　律師3點分析打臉「從超馬好手變一路好走！」

別小看湖人新主帥　曾「灌碎籃板」還參加NBA扣籃大賽

樂天主場嚴防統一進逼　索沙強碰不敗羅昂

烏克蘭正妹佳娜「訓話貓兒子」被還手　崩潰發問：怎麼教小孩

郭阜林未積極跑壘　深夜發文致歉：日後會更注意比賽細節

醉男燒烤店性騷被吼…竟成4壯漢瘋打2女「酒瓶爆頭」　抓頭髮拖走

波特王曝前東家對話！男主播驚「有1句話讓我警鈴大作」：需多留心

開會時忍耐想潑咖啡衝動⋯科學證實「呼吸練習」可瞬間鬆綁焦慮

《交換情侶》挑戰道德底線！　現任面前約新歡「下一次約會」

生活熱門新聞

老公早洩！人妻約炮懷孕「不知孩是誰的」

酒精這樣用很危險！　最慘恐肺部纖維化

她查勞保年資盼提早退休　工會神回覆

吳鳳點破「台灣人1缺點」　嘆：國外從未聽過

即／富樂快篩2條線亂跳　高市府緊急回收10萬劑

Omicron BA.5崛起！醫：「新疫苗」人人都要打

清寒生靠獎學金葬父　6大學搶他

清冠一號正確吃法　中醫全聯會解答

大型重機不忍了　7月上國道抗議

妹子分手　主管為她帶全公司翹班

下週又有鋒面襲台　梅雨結束時間點曝

飛機杯濕濕的！他驚「被室友偷用」崩潰想吐

刊「誠徵洗碗歐巴桑」廣告　店家恐挨罰最高150萬

寶寶過世　夫妻拚2年生回來

更多熱門

相關新聞

疫情繳不出錢！他遇佛心房東超暖

疫情繳不出錢！他遇佛心房東超暖

《WTO姐妹會》邀請長期住在台灣的香港人來上節目，分享自身對台灣特別的感受與看法。一名來台灣有5年多的來賓「阿東」，他就分享前陣子受疫情影響，導致店裡生意做不下去、員工薪水快付不出。這時他傳訊息想跟房東商量租金一事，沒想到還沒開口，房東霸氣說這個月不用付。如此暖心的事件讓阿東很感動。

瑞士正妹超狂漢字寫法　台灣人驚呆：好厲害

瑞士正妹超狂漢字寫法　台灣人驚呆：好厲害

《WTO姐妹會》日網紅亞實懷孕了！　結婚3年喜當媽

《WTO姐妹會》日網紅亞實懷孕了！　結婚3年喜當媽

波蘭美女「看館長學台語」以為很可愛　開口2字嚇壞房東

波蘭美女「看館長學台語」以為很可愛　開口2字嚇壞房東

法國網紅台灣打AZ疫苗　「防疫前線」身份曝光

法國網紅台灣打AZ疫苗　「防疫前線」身份曝光

關鍵字：

居留證字號WTO姐妹會

讀者迴響

熱門新聞

巨型樓板掉落砸中…10歲男童壓爛慘死

「1原因」讓你成為天選之人！台大醫：有些人就是特別不容易感染

前公司反擊波特王不實指控！　　

260萬新車成葬身地…2屍4命塞後車廂

老公早洩！人妻約炮懷孕「不知孩是誰的」

喬傑立都社內戀愛！王少偉不忍爆料了

男女遭棄屍高鐵站前　原因曝光

即／他殺害夫妻2屍4命　冷靜逃亡身影曝

高鐵站前「2屍4命」女懷龍鳳胎　夫妻陳屍後車廂

桃園2屍4命　孕婦生前最後畫面曝

蕭敬騰長居成都吳宗憲下重話

即／顏正國直播怒轟：不要臉　合夥人提告了

高鐵站前2屍4命　嫌「已逃回泰國」

2千元租北市0.5坪！　房東曝：女房客躺5年「生小孩才搬走」

外送員向錢莊借錢買股票慘賠　年利率763%狂吸血

更多

最夯影音

更多
女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！
短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

朴載範脫了！為了露肌肉「沒吃飯」　時隔3年合體Honey J跳《MOMMAE》

朴載範脫了！為了露肌肉「沒吃飯」　時隔3年合體Honey J跳《MOMMAE》

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面