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瑞士正妹表演「超狂漢字」寫法　台灣人全驚呆：好像看回放

▲▼瑞士正妹安德里亞寫漢字，像是在看影片回放。（圖／翻攝自YouTube／WTO姐妹會 官方頻道）

▲瑞士正妹安德里亞寫漢字，有獨特的筆順，讓在場的台灣人都驚呆。（圖／翻攝自YouTube／WTO姐妹會 官方頻道） 

記者林彥臣／綜合報導

漢字的寫法通常是由上而下、由左而右，對於非漢字體系的外國人學寫漢字，即便筆順偶有錯誤之處，但是也大致上還是遵守這個原則。一位來自瑞士的正妹安德里亞，就在談話性節目WTO姐妹會上，表演她獨特的漢字寫法，讓在場的台灣人全部驚呆，以為是在看影片回放。

安德里亞表示，她在台灣遇到的狀況，就是不太敢在台灣人面前寫漢字，因為大家覺得她的寫法很奇怪，例如她在補習班工作的時候，當她開始寫漢字，所有的小朋友都跑來看她寫字，而且很驚訝地說，「老師你怎麼這樣寫？」

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▲▼瑞士正妹安德里亞寫漢字，像是在看影片回放。（圖／翻攝自YouTube／WTO姐妹會 官方頻道）

▲安德里亞寫漢字的筆順，像是在看影片回放。（圖／翻攝自YouTube／WTO姐妹會 官方頻道）

安德里亞接著示範她寫自己的名字，許多字的筆順，竟然是從底下寫上去。

主持人郭彥均表示，好像在看回放。主持人莎莎也說，想學安德里亞那種放法寫字。

安德里亞說，她寫漢字的時候，常常都是按照自己的感覺寫，從上面往下寫覺得很奇怪。

接著安德里亞也試著用一般的方式寫漢字，其實也是寫得出來，而且在場的台灣人也看得懂她寫的是什麼字。

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