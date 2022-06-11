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英國會推修法授權關閉「孔子學院」　議員：台灣是好選項

▲▼孔子學院的學生穿著特殊服裝，紀念孔子的誕辰。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國修法關閉孔子學院，並且認為台灣會是學習華文的好選擇。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

超過20名跨黨派英國國會議員支持修法，要求與中國「孔子學院」合作的英國高等教育機構揭露相關金流和業務活動，並授權政府主管機關要求終止與孔子學院的合作或另擇合作單位。

提案人、英國國會外交委員會成員凱恩斯（Alicia Kearns）告訴中央社，台灣已在美國等地證明自己有能力推出成功的華語文學習課程，且這些課程往往不會有政治宣傳或威脅言論、學術自由的疑慮。

同時是國會「中國研究小組」（China Research Group）共同主席的凱恩斯指出，在當今世界，華語文以及對中國的識讀能力十分重要；為避免相關機構假「教學」之名行散布政治宣傳之實，在孔子學院之外，英國應多方探索與其他教育夥伴的合作可能性。

英國政府去年在國會2021-22年會期推出旨在保障大學院校言論自由的「高等教育（言論自由）法案」（Higher Education （Freedom of Speech） Bill），目前已通過二讀。凱恩斯及其他議員陸續對法案提出修正；由於政府主管機關可就修正案內容和國會處理程序與議員先行「溝通」，凱恩斯的提案是否能順利在下週一交付辯論表決，目前仍有變數。

凱恩斯的提案獲數名在英國政壇具份量、跨委員會的議員支持，包括外委會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）以及成員布萊恩特（Chris Bryant）、前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）、葛林（Damian Green）等。

圖根哈特指出，中共對勇於表達個人意見者施壓；英國不應仰賴由威權國家教授其語言。

中國研究小組日前針對孔子學院在英國的活動發布研究報告，堪稱是英國至今較完整的政策導向相關研究。

報告指出，英國政府幾乎所有投入於華語文學習的資源都由設立於各校的孔子學院受惠，2015至2024年的已知預算金額總計至少近2800萬英鎊。與美國、荷蘭等對孔子學院採取較強硬政策的盟友相較，英國長期以來對孔子學院的依賴程度令人憂心。

根據報告，僅5所孔子學院願意揭露資金來源和使用方式；根據有限公開資料所作評估顯示，隸屬於中國教育部的孔子學院總部「漢辦」近10年來對英國各大學院校的孔子學院挹注約1500萬至3800萬英鎊。中方資金與英國相關大學院校的對價關係長期以來欠缺透明度。

中國研究小組指出，根據中國和香港學生的說法，大學校園出現孔子學院讓他們有被監控的感覺，導致「自我言論審查」的現象惡化。

此外，中共近年來對國際間如何討論、呈現中國採取越來越強勢的態度，包括去年對一名關注新疆人權情勢的英國學者施加制裁，校園監控、恫嚇和騷擾事件頻傳，英國大學院校避免課堂教學或討論留下影音或文字紀錄等「證據」，以防師生遭北京或香港當局以「國家安全法」起訴。

英國境內總計至少有30所孔子學院，數量與其他國家相較可謂名列前茅，且持續新增，例如受政府資金支持的英格蘭「開放大學」（Open University）5月啟動「全球第一所線上孔子學院」。

英國教育部表示，雖然政府近日也提出修正案以應對外國資金對國內高等教育的影響，但政府同時需確保相關防範措施不會對正面的國際合作造成負面效應。政府不會接受任何有國家安全疑慮的合作案，並將持續協助教育界識別並緩解外國干預的風險。

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