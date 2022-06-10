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寶寶過世…夫妻拚2年生回來　夢見他喊「我要回去找你們」萬人哭了

▲▼寶寶過世…夫妻拚2年生回來　夢見他喊「我要回去找你們了」萬人哭了。（圖／Jin-Chung Shih授權使用）

▲5個月大的寶寶意外過世，夫妻2年後生回來。（圖／Jin-Chung Shih授權使用）

記者趙蔡州／綜合報導

台大婦產科醫師施景中10日在臉書分享，有一對夫妻的前一胎孩子因為意外離世，但夫妻2人沒因此頹廢、詛咒別人的人生，反而堅決要把孩子生回來，最終在孩子2歲冥誕時，媽媽先驗出懷孕，爸爸後來更夢見前世的寶寶說「我就要回去找你們了」，最後順利產下一名健康的寶寶，讓負責接生的他感嘆「一連串的巧合，不管你們信或不信，我是相信了」。

施景中10日在臉書表示，他3月時接診到一位孕婦，因為平常小孩都是夫妻自己帶，所以看診時全家出動，夫妻2人在看診期間，分享了前一胎孩子意外離世的不幸遭遇，「但他們沒有因為自己的不幸，去詛咒別人的人生；反而在事業的最低潮下，發了一個很大的善願」

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施景中說，孕婦已經是第5胎，前一胎孩子在5個月大時意外從床上摔落，當時夫妻焦急的抱著孩子求醫，最後在醫師的勸說下選擇放手，「在轉送的過程中，為了合小嬰兒的床，耽誤了一些時間，先生於是發心，想要捐一輛嬰幼兒專用的救護車給醫院，儘管先生的事業當時已跌到谷底。但這個心願仍一直放在心頭」。

小孩離開後，夫妻十分傷心，而太太在最後一次生產後已經結紮了，毅然決定重新接通輸卵管，他一聽好奇追問「即使接通輸卵管，也不見得可以順利懷孕，文獻都建議，妳這個情況可以直接選擇做試管嬰兒就好，妳為什麼選一條跟別人不同的路呢？」

太太說，「我們很想他（寶寶），但是如果是做試管，回來的也不知道是不是他，現在我把門重新打開來，他想回來就自己會找到路」。巧合的是，在離世寶寶的2歲冥誕這一天，太太驗出懷孕了。

先生前陣子更夢到離世的寶寶來說「再過一個多禮拜，我就要回去找你們了」，讓他覺得很奇怪，是不是日有所思夜有所夢，因為當時距離生產還有一段時間，沒想到6月10日凌晨太太突然陣痛起來，真的要早產了。

▲▼寶寶過世…夫妻拚2年生回來　夢見他喊「我要回去找你們了」萬人哭了。（圖／翻攝自臉書）

▲夫妻的故事讓網友相當感動。（圖／翻攝自臉書）

施景中表示，他10日幫忙接生寶寶，胎兒相當健康，先生告訴他「今天是我和我太太的生日（夫妻生日同一天），這小孩是老天給我最好的生日禮物了」。

他聽了不禁感嘆「一連串的巧合，不管你們信或不信，我是相信了」、「我常常覺得，我的病人們許多都是菩薩化現來渡化我、教我不離菩提心，祝福她們」。

貼文一出吸引超過1.2萬人按讚討論，有人說「看到都哭了，也太感動了」、「因為爸爸媽媽的那一段話，我也跟著感動起來」、「這次會平平安安長大的」、「我也相信，所以覺得感動，3人都同一天生日，真是很棒的緣分」、「實在太巧了，很感人的故事，希望他們闔家平安」。

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