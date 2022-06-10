父母是子女一生的榜樣！12種教養方法孕育出快樂獨特的孩子

▲父母希望孩子能健康快樂地長大，但對於如何達成的各種教養問題卻是一個頭兩個大。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

生活中心／綜合報導

許多人都是當了爸媽才開始學習怎麼當一個好父母，因為身為一張白紙的孩子，是從學習父母的一切開始長大成人的，父母的所作所為就是孩子最直接的榜樣，到底該怎麼做才能讓孩子無論身體、心靈都健康快樂地成長呢？國外網站《Bright Side》統整了12個方式，父母若能遵循這些原則，相信能為孩子帶來正面的啟蒙。

1、保持樂觀心態生活

雖然blue monday讓你一大早就心情煩悶，或者經歷了一整天壓榨工作，整個人疲累又無精打采，但若總是呈現消極難受的一面給孩子們，那可能會讓孩子提不起勁去面對生活的困境；盡量控制自己的狀態、展現樂觀的模樣，孩子會透過模仿學習到這種樂觀看待事物的方式。

2、注意說話時的語氣

孩子開始牙牙學語，說什麼、怎麼說，都是反映了他們學習到的身邊大人的說話方式，為了不讓孩子養成糟糕的反應，父母切記不要大喊大叫，最好是以善解人意的語氣做出回應，聲音語氣保持平靜向孩子傳達你有「理解」的意願。

3、以身作則健康生活

想培養孩子良好的生活習慣，例如不挑食、規律運動、早睡早起等，那麼為人父母的得先問問自己有做到嗎？如果只是光說不做，讓孩子看到你一直在吃垃圾食物，下班就躺在沙發上看電視，那麼孩子又怎麼會心甘情願養成大人口中的好習慣。

4、參與孩子的生活

不論發生的只是芝麻小事或是重大決定，為人父母應盡力讓自己參與到孩子的生活中，透過親身參與的方式讓孩子了解「陪伴彼此」是很重要的事，不僅相處過程會成為彼此珍貴的回憶，也讓孩子懂得相互付出帶來的情感價值，別等到孩子長大要獨立生活時，才後悔自己沒多陪孩子一點。

5、不要屈服同儕壓力

即使是成年人，在面對同儕帶來的壓力時也會心煩意亂，何況是心智發展尚未成熟的孩子們，更容易因為想獲得同儕認可，而做出一些違背心意或傷人傷己的事情，父母可以找到生活中的機會，向孩子展示如何在壓力之下仍堅持自我原則，讓孩子相信自己也做得到。

6、和孩子開心玩、笑一笑

很多父母總是在忙著多賺一點錢，好讓孩子衣食無缺、學各種才藝，不要輸在起跑點，這才代表給孩子好的生活，然而其實孩子長大後記得的，多是和父母一起大笑或玩得很開心的時刻，那些有趣的時光才是孩子最重要的寶藏。父母別忘了自己也曾是個孩子，孩子的快樂很簡單－－爸媽陪著一起開心玩耍就能感受到愛。

7、向他人表現出善意

希望孩子成為一個善良的人，想必是做爸媽的共同心願。你對他人的任何善舉，像是捐款給慈善機構、到醫院當志願者，或只是在公共交通工具上讓座，孩子們都能藉此學習到向他人表示慷慨的方式，並會複製這份友善。

8、不要對孩子過度要求

有些父母為了樹立好榜樣並且維持而變得非常固執僵化，也把這份期許強壓在孩子身上，一次次要求孩子必須完美達成目標；雖然努力值得嘉許，但過度的表現卻可能讓孩子感到窒息，反而讓孩子產生排斥。

9、維護孩子的穩定性

除了給予孩子愛和關注之外，幫助孩子建立穩定的心態和生活模式，也能帶給孩子有所依歸的安全感。鬆散缺乏紀律的生活模式，雖然未必會讓人墮落，但出現心理行為和生理健康的問題也是時有所聞，而且不只是孩子，大人也需要規律的吃飯、睡覺、娛樂和家庭生活，制訂家庭時間表是全家人都適用的。

10、展示你以什麼為生

所有的父母都希望自己的孩子成為負責任的人，這表示孩子必須通過天賦以及後天的努力去獲得想要的東西，而工作就是一個很好展示這些努力的成果，因此作為父母，你可以適時地向孩子展示你的工作，不論是談到工作感想和技能，或是有機會直接帶孩子體驗職場的工作內容都是很棒的方式。

11、教導孩子誠實的美德

說謊是人的天性，有時候善意的謊言能讓彼此相處更融洽、社會更和諧。但這不表示大人可以為了某些自身利益或因為對方「只是孩子」就對他們說謊，像是不希望追劇被孩子打擾，就隨便敷衍孩子的話題，以身作則展現「誠實」，別讓孩子有樣學樣，覺得說謊沒什麼大不了。

12、創造孩子的跟隨路徑

為人父母最重要的是建立孩子對父母的信任感，這必須要讓自己盡量在任何情況下都做到言行合一，並且堅守原則和立場。孩子相信父母是充滿善意且正面積極地生活在這個世界上，那麼自然就能跟隨效仿。