警「目睹」闖紅燈害他吞2700元罰單　法院逆轉判免罰

▲駕駛被員警目睹闖紅燈開單，法院以「實體證據不足」判撤銷原處分。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃資真／花蓮報導

花蓮一名李姓駕駛行經交岔路口時，被新城分局員警「目睹」闖紅燈攔停，並開出2700元罰單，李男不服提起行政訴訟。台東地院認為員警無法提出實質證明，僅目睹舉發，無法令人信服，判決處分撤銷。

判決指出，李姓駕駛去年10月19日下午行經交岔路口時，被在場值勤員警「目睹」未依號誌燈行駛闖紅燈，攔停後依違反道路交通管理條例開罰2700元、記違規點數3點。

李男不服向監理單位提出陳述，但監理站回應「舉發警員目睹原告闖紅燈之爭違規事實明確」，予以裁罰無誤，李男不滿提起行政訴訟。

審理時，李男堅稱自己沒有闖紅燈，員警開單舉發時，並未提供任何照相或影片等證據，故原處分應有違誤。

值勤員警答辯時稱，當日密錄器沒電，路口監視器、行車紀錄器影像皆未保留，因此僅以「目睹」方式逕行舉發。監理站也表示，違規行為之取締多發生於瞬間，須立即取締，且員警與男子並無怨懟，無法提供違規影像，以目睹方式舉發，並無違法之情。

法院認為，警員取締交通違規時，本應設置攝錄影等科學儀器，以取得違規相片或錄影光碟等證據資料，避免出現爭議。又員警本質上與李男有利害關係之對立狀態，取締時本質上可能因個人之知覺，而有觀察錯誤、偏見、不誠實之個人差異，在沒有物證的情況下，的確令人難以信服，自應將原處分撤銷。