對老人沒轍！她嘆惡鄰雜物堆滿樓梯口　這道最後通牒秒清空

▲對老人沒轍！她嘆惡鄰居紙箱堆滿樓梯口，勸都勸不聽。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名網友今（9日）凌晨在臉書PO文抱怨，同棟大樓裡有一名住戶年紀大了又重聽，卻喜歡在走廊、樓梯間堆置雜物，包含紙箱、寶特瓶等等，勸都勸不聽，實在不知道該怎麼辦。高雄市政府消防局獲悉後，火速會同市府工務局、環保局等相關單位及該大樓主委至現場查處，立即協助清除所有堆積物。

▲紙箱已經堆放到快要堵住樓梯口。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

原PO在臉書「爆料公社二社」貼出2張照片，無奈表示同大樓的鄰居喜歡在住家外面堆置雜物，例如紙箱、雨傘、回收空罐、寶特瓶等等，有些紙箱甚至已經放到樓梯口，堆疊高度也超過窗台，而旁邊其他回收物算一算也有將近20大包，雖然知道可以檢舉，但是對方年紀很大又重聽，還會裝可憐，大家勸了很長一段時間還是沒有改善，「好多人都對他沒轍」。

▲▼對老人沒轍！她嘆惡鄰居紙箱堆滿樓梯口，消防局出手瞬間清空。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市消防局9日上午獲悉，高雄市左營區某社區大樓有堆積大量雜物情形，確認該大樓正確位置後，火速會同市府工務局、環保局等相關單位及該大樓主委至現場查處。

現場查察發現確有大量雜物堆積，為兼顧公共安全及展現行政效率，消防人員立即與工務局、環保局及現場人員協助清除所有堆積物，並對該社區住戶進行防火安全宣導。

消防局表示，有跟堆積雜物的住戶進行溝通，這次先以勸導為主，但若後續再發生同樣狀況，就將協請工務局依法開罰。依據《公寓大廈管理條例》第16條第2項規定，住戶不得於私設通路、防火間隔、防火巷弄、開放空間、退縮空地、樓梯間、共同走廊、防空避難設施等處所堆置雜物、設置柵欄、門扇或營業使用，違者可依照第49條處以新台幣4萬元以上、20萬元以下罰鍰，並得令其限期改善，屆期不改善或不履行者，得連續處罰。

▲旁邊還有許多打包裝袋的瓶瓶罐罐。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

消防局及工務局共同呼籲，場所應隨時保持各項公共空間、通道、梯間及出口等防火避難設施淨空及消防安全設備之運作正常，妥善維護公共安全。

另該社區大樓已於今年1月9日，由消防局派員協助安裝住警器，再於5月完成三燈二器專案安裝（避難方向指示燈、避難指標、出口標示燈、出口指標及緊急照明燈），以提升該大樓火災發生時之避難逃生安全。