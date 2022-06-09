遲不開放！大型重機不忍了　「高速公路乖寶寶」7月上國道抗議

▲大型重機過往曾成功爭取行駛蘇花改。（圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

國內大型重型機車已突破20萬輛，大型重機車主爭取上高速公路逾10年，雖歷經兩次安全、違規等檢核，迄今數據上仍未獲得政府同意開放上國道，大型重機車主醞釀發起7月1日起至4日上高速公路爭取路權，這也是繼2017年上千輛大型重機上國道抗議後，大型重機可能再上高速公路抗爭。

由大型重機團體成立的臉書粉絲團「94要上國道」，近日發起「94高速公路上的乖寶寶」活動，時間自7月1日中午12時起到7月4日中午12時，地點為全國各地。

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▲大型重機車主發起7月上國道爭取路權。（圖／記者李姿慧攝）

活動公告指出，多年來依循管道理性溝通、交通部兩次年度檢核零A1死亡事故、道安證明無重大事故、經過層層考驗與長期證明，摩托車最適合在高架封閉型道路安全行駛，最大的危機問題是交通部不依法公告，台灣摩托交通公民絕對是高速公路表現最佳的乖寶寶。截至截稿前，臉書粉絲團「94要上國道」尚未回訊。

也會參加上高速公路表達訴求的中華民國大型重型機車經營同業全國促進會榮譽理事長洪宗寶表示，外界說開放大型重機上國道不安全，但國3甲或是全國快速公路都是封閉路權，從安全事故來看，一般公路事故是快速公路的3倍，比較安全的道路，為何不給大型重機行駛。

▲過往蘇花改通車時，曾有大批大型重機車主前往抗議爭取路權，如今已開放行駛。（圖／記者游芳男攝）

洪宗寶說，交通部說是地方政府不同意，但從交通部簡報中顯示，有些縣市政府也同意，地方政府說要聽交通部的，交通部又說要聽地方政府的，大家推來推去踢皮球，因此有抗爭活動並不意外，他有接獲邀請，預計會參加上國道行動。

對此，高公局表示，目前尚未開放大型重機上國道主要是相關數據還沒有達到標準，目前考量因素包括實際檢核、民意調查、地方意見，目前檢核還沒有達到標準，但有進步，民調則是每年進行，今年底也會做一次，另地方意見沒有支持，這些都是關鍵，今年年前先做民調，再依民調結果決定要不要再進行一次檢核。

高公局表示，針對大型重機上國道，高公局都是採開放立場，但很多因素要考量，並非高公局能決定，要考慮大多數民眾意見，若大家對大型重機上國道支持，時機到了就會開放，針對7月上高速公路行動，呼籲大型重機不要違規上國道，除會造成負面形象，也會有行車安全疑慮。