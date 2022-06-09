　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遲不開放！大型重機不忍了　「高速公路乖寶寶」7月上國道抗議

▲▼30日中午起，紅黃牌重機大出籠，3小時內北上南下蘇花改近800輛。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲大型重機過往曾成功爭取行駛蘇花改。（圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

國內大型重型機車已突破20萬輛，大型重機車主爭取上高速公路逾10年，雖歷經兩次安全、違規等檢核，迄今數據上仍未獲得政府同意開放上國道，大型重機車主醞釀發起7月1日起至4日上高速公路爭取路權，這也是繼2017年上千輛大型重機上國道抗議後，大型重機可能再上高速公路抗爭。

由大型重機團體成立的臉書粉絲團「94要上國道」，近日發起「94高速公路上的乖寶寶」活動，時間自7月1日中午12時起到7月4日中午12時，地點為全國各地。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼大型重機車主發起7月上國道爭取路權。（圖／記者李姿慧攝）

▲大型重機車主發起7月上國道爭取路權。（圖／記者李姿慧攝）

活動公告指出，多年來依循管道理性溝通、交通部兩次年度檢核零A1死亡事故、道安證明無重大事故、經過層層考驗與長期證明，摩托車最適合在高架封閉型道路安全行駛，最大的危機問題是交通部不依法公告，台灣摩托交通公民絕對是高速公路表現最佳的乖寶寶。截至截稿前，臉書粉絲團「94要上國道」尚未回訊。

也會參加上高速公路表達訴求的中華民國大型重型機車經營同業全國促進會榮譽理事長洪宗寶表示，外界說開放大型重機上國道不安全，但國3甲或是全國快速公路都是封閉路權，從安全事故來看，一般公路事故是快速公路的3倍，比較安全的道路，為何不給大型重機行駛。

▲▼500輛重機參加蘇花改通行。（圖／記者游芳男攝）

▲過往蘇花改通車時，曾有大批大型重機車主前往抗議爭取路權，如今已開放行駛。（圖／記者游芳男攝）

洪宗寶說，交通部說是地方政府不同意，但從交通部簡報中顯示，有些縣市政府也同意，地方政府說要聽交通部的，交通部又說要聽地方政府的，大家推來推去踢皮球，因此有抗爭活動並不意外，他有接獲邀請，預計會參加上國道行動。

對此，高公局表示，目前尚未開放大型重機上國道主要是相關數據還沒有達到標準，目前考量因素包括實際檢核、民意調查、地方意見，目前檢核還沒有達到標準，但有進步，民調則是每年進行，今年底也會做一次，另地方意見沒有支持，這些都是關鍵，今年年前先做民調，再依民調結果決定要不要再進行一次檢核。

高公局表示，針對大型重機上國道，高公局都是採開放立場，但很多因素要考量，並非高公局能決定，要考慮大多數民眾意見，若大家對大型重機上國道支持，時機到了就會開放，針對7月上高速公路行動，呼籲大型重機不要違規上國道，除會造成負面形象，也會有行車安全疑慮。

►絕美項鍊、戒指254元起！女孩們快買起來

ET快訊
台南街頭轟35槍　主嫌「瘋狗斌」攜女友躲台中摩鐵被逮了
新冠確診死亡553人遭排除！　指揮中心曝原因
重機不忍了！　號召「高速公路乖寶寶」上國道抗議
快訊／街口投信基金狠削9000萬　檢調2度搜索約談前董座
楊冪涉金融詐騙「被管制拘捕」　以為假簡訊開嗆…一查震驚了
韓國酒駕撞死女留學生判8年　曾以琳父母悲痛回應了
全聯小編超神！一句話「破16都市傳說」　網膜拜：無法反駁
泡麵過期還能吃？日廠商解惑「7大問題」 答案超意外

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

林義傑公司1年告近千件！呂捷見細節開酸：跟碰瓷有什麼差別？

基隆+983！6歲以下增59人確診　專責病床空床率31.8%

台東+792！新增2養護機構群聚　饒慶鈴籲持續做好防疫規範

金門首場賽車！「國民岳父」廖老大跨海參賽：全家一起來

新冠確診死亡553人遭排除　周志浩：多數案例醫師第一時間認不相關

屏東5至17歲學生疫苗施打率近9成3　高中以下6／13起恢復實體上課

不斷更新／全台校園復課懶人包！屏東：高中以下13日恢復實體課

感謝辛勞醫護施打疫苗　城市科大師生致贈手作烘焙點心

金門國小6／13恢復到校上課！幼兒園仍停至期末

台南+6355！5至11歲接種比例逾8成　遠距教學延長一周

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

柯P酸陳時中「每天報明牌」　嘆台灣這2年沒做好轉型

黑貓陪娃玩醫生家家酒　淡定演病人乖躺懷打針

小巷弄會車互不讓道！　2白車對決僵持15分鐘

爸爸帶娃以為已經哄睡　媽低頭見兒睜大眼笑翻

機車停大車車頭前陷盲區！　司機曝駕駛視野：真看不到

林義傑公司1年告近千件！呂捷見細節開酸：跟碰瓷有什麼差別？

基隆+983！6歲以下增59人確診　專責病床空床率31.8%

台東+792！新增2養護機構群聚　饒慶鈴籲持續做好防疫規範

金門首場賽車！「國民岳父」廖老大跨海參賽：全家一起來

新冠確診死亡553人遭排除　周志浩：多數案例醫師第一時間認不相關

屏東5至17歲學生疫苗施打率近9成3　高中以下6／13起恢復實體上課

不斷更新／全台校園復課懶人包！屏東：高中以下13日恢復實體課

感謝辛勞醫護施打疫苗　城市科大師生致贈手作烘焙點心

金門國小6／13恢復到校上課！幼兒園仍停至期末

台南+6355！5至11歲接種比例逾8成　遠距教學延長一周

林義傑公司1年告近千件！呂捷見細節開酸：跟碰瓷有什麼差別？

網購電鍋竟跟「1本書一樣輕」　他以為是詐騙！網卻羨煞：是隱藏版

獨攀女桃山遇難爆誰來救援喬不攏　熱心協作「抬屍400m」成關鍵

美研究：這類人出現「長新冠」可能性高4倍　建議定期測血糖

先探／多頭捍衛戰士　股東會＆除息旺季引擎轉熱！

江媽炒房團又犯案！同1家銀行踩雷2次　累計金額超過4億　

連水都沒了！俄軍物資耗盡「穿著冬裝打仗」　士兵想靠假結婚逃走

直播主被爆低調「年賺9億」！30萬粉網紅夫妻曖昧回應

屏東特有植物　禁山保安林「疣柄魔芋」回娘家

歸仁街頭槍案主嫌「瘋狗斌」台中摩鐵落網！　4嫌到案警方偵訊中

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

生活熱門新聞

快訊／死亡暴增211例「連兩天破紀錄」　今本土+72921

今年共3波！梅雨要掰了　颱風季將登場

莫德納次世代疫苗要來啦　醫想問BNT一件事

天選之妹「生理期突確診」　一票人驚：真的欸

突然高起來！連2天破8萬　沈政男給答案

他嘆台灣水果變難吃　「1原因」全場爆有感

Omicron不能降級！前署長控「南韓死亡人數做假」

好市多烤雞藏隱藏秘密！會員：今天才發現

不斷更新／全台校園遠距or復課懶人包

即／台中市高中以下遠距延長到17日

每5人就有1人中！長新冠8大QA一次看　症狀「這2種最常見」

廖老大「仙氣老婆正臉曝光」！萬人閃瞎：太美了

本土+72921例　3縣市病例數破萬！

快訊／青少年第二死！17歲男確診到死亡僅2天

更多熱門

相關新聞

國道亂換車道被叭！火爆男嗆聲還開槍下場曝

國道亂換車道被叭！火爆男嗆聲還開槍下場曝

53歲顏姓男子駕駛車輛行經國道1號公路南向19公里時，因變換車道時，遭26歲吳姓駕駛按喇叭示警，惱羞的顏男不爽，搖下車窗，掏出槍嗆朝向對方嗆「給林北下車！」並鳴槍，吳男嚇得加速離開現場，立刻跑去派出所報警。士林地院審結，依犯恐嚇危害安全罪，處顏男有期徒刑4月，可易科罰金。

快訊／苗栗大雷雨！國3後龍段追撞釀5傷

快訊／苗栗大雷雨！國3後龍段追撞釀5傷

姊弟在高速公路遛狗、挖筍　警傻眼

姊弟在高速公路遛狗、挖筍　警傻眼

國道3號轎車自撞翻車　駕駛自行脫困送醫

國道3號轎車自撞翻車　駕駛自行脫困送醫

即／國一南下231k火燒車　駕駛驚險逃命車變廢鐵

即／國一南下231k火燒車　駕駛驚險逃命車變廢鐵

關鍵字：

大型重機國道抗議高速公路

讀者迴響

熱門新聞

蕭敬騰長居成都　經紀公司曝原因

溜滑梯綁「沾血西瓜刀」！警找到嫌犯已死亡

西門町旅館「3人房一晚1500」　前員工爆恐怖內幕

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

台南歸仁街頭槍戰　互轟35槍火拼畫面曝

賴弘國首PO第3任老婆「正臉照」！

高雄農二代誤觸電網亡　父崩潰：都猴子害的

快訊／死亡暴增211例「連兩天破紀錄」　今本土+72921

買房8年就繳清貸款　人妻曝開銷網看傻了

她40年前封「台灣第一美人」！曹西平翻出合照：這才是仙女

桃山女山友亡　救難人員徒步運下山

林義傑凌晨402字聲明！　比「著作權蟑螂惡劣」喊冤

2千元租北市0.5坪！　房東曝：女房客躺5年「生小孩才搬走」

蕭敬騰證實「已長居成都」：生活很開心

偶像老闆施暴練習生！網憑4線索搜索瘋猜是他

更多

最夯影音

更多
小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯
父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面