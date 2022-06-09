杭州室內冰雪樂園大火　滾滾濃煙竄出...有人從二樓跳下逃生

記者魏有德／綜合報導

杭州臨平區一座室內冰雪樂園今（9）日發生火災，目擊者拍下的影片顯示，滾滾濃煙不斷從建築物中竄出，一度遮蔽周邊數棟建築物，現場則是瀰漫著刺鼻氣味，還有人從二樓直接跳下逃生，情況相當危急。截至上午11時，火災現場已救出7人，其中，5人燒傷，1人吸入有毒氣體，傷者皆送往醫院救治。

▲位於樂園剪票口的監視器顯示，火災發生後警鈴大作，不到30秒便竄出濃煙。（圖／翻攝微博）

據悉，這座冰雪樂園名為杭州冰雪大世界，位於杭州灣建材市場內，網友流出的冰雪樂園內部監視器畫面顯示，火災發生時警鈴大作，緊接著有部分遊客從室內場地疏散至門口剪票區，不到30秒的時間，濃煙突然竄出，將監視器鏡頭全部覆蓋，相當駭人。

▲杭州冰雪大世界樂園發生火災。（圖／翻攝微博）

由於火災發生在密閉空間內，現場不僅瀰漫著刺鼻濃煙，火勢也迅速延燒至周邊的理想汽車城及杭州灣裝飾城。

▲杭州冰雪大世界內的遊樂設施。（圖／翻攝微博）

公開資訊顯示，杭州冰雪大世界為一座以冰雪為主題的室內遊樂園，園內約一萬坪，共有60餘個設施供遊客選擇遊玩，還有一部號稱亞洲最大的飄雪機，成為南方民眾想要體驗冰雪活動的最佳場所之一，受到小朋友及冰雪運動愛好者喜愛。