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大陸 大陸焦點 特派現場

10年前被偷拍封為「翻版沈佳宜」　清華正妹博士近況曝光

▲▼蔡茂。（圖／翻攝自微博）

▲蔡茂還是大學新生時就爆紅。（圖／翻攝自微博）

記者崔子柔／綜合報導

2011年上映的國片《那些年，我們一起追的女孩》當時在華語圈引起熱烈迴響，一名側臉神似片中女主角的女孩「蔡茂」也因此爆紅，被封為「翻版沈佳宜」，如今她已從清華大學博士班畢業，不少粉絲仍被她的才華與美貌吸引。

蔡茂就讀吉林大學化學系時，就已經被選為校花，她更因一張被偷拍的照片在網路上爆紅，被封為「翻版沈佳宜」，但她當時沒有因為突然飆漲的人氣而忘本，選擇繼續低調地專注於攻讀學業，不少同學說她安靜又努力，最常在實驗室或自習室遇見她。

▲▼蔡茂。（圖／翻攝自微博）

▲▼蔡茂爆紅後，繼續低調攻讀學業。（圖／翻攝自微博）

▲▼蔡茂。（圖／翻攝自微博）

蔡茂大學畢業後，考上中國科學院大學化學所攻讀碩士，接著又考上清華大學博士，她上（5）月則在微博發文透露，自己已拿到博士學位，「疫情下的博士答辯，以後就是Dr. Cai了」，讓不少網友留言祝賀。

蔡茂是1994年出生的四川人，在2012年9月因為一張被偷拍的照片在網路上爆紅，當時她還是吉林大學的新生，但她和多數爆紅的女孩不同，不僅拒絕媒體採訪，也不想出名，甚至為了避開網友多次更改微博名稱。

▼10年前的「翻版沈佳宜」，如今已攻得博士學位。（圖／翻攝自微博）

▲▼蔡茂。（圖／翻攝自微博）

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