女山友陳屍桃山山屋！遺體由誰運下山　中市、竹縣一度喬不攏

▲三叉往桃山方向路徑中，有登山斜作8日下午發現一名女性登山客遺體。（圖／網友黃銘凱授權）

記者陳韻如／台中報導

一名女登山客8日下午被發現陳屍在「武陵四秀」之一的桃山。據悉，2名協作於三叉往桃山方向的路徑中，發現一名年約40多歲女子倒臥在地，明顯死亡，於是立刻揹著遺體到山屋中求救。然而，事後卻因為女子陳屍位置位於交界處，而發生不知道該由台中還是新竹的消防局協助將遺體運送下山之事，但稍早消防署也已下達指令，由台中方面負責。

該名協作在臉書社團「靠北登山大小事」中發文協尋女子身分，有網友看見相關貼文後，在下面留言，猜測不幸罹難女子獨攀桃山的機率較大，並建議從登山隊中查找是否有人員落單名單，或是從入山證中下手；另有網友表示，7日在品田池下撤途中，有疑似遇到穿著類似的女性，一隊人馬因天氣很差，走得很散，但是否為當事人仍有待進一步調查釐清。

此外，桃山是雪山山脈北段主脊北東稜上的高山，海拔3325公尺，位在武陵農場北方，為武陵四秀之一、台灣百岳排名第48，位於台中市和平區平等里與新竹縣尖石鄉玉峰村之間，稜線是台中市與新竹縣分界，該山屋則屬新竹轄區，而女子遺體協助運下山事宜，卻也因此出現兩縣市喬不攏的情況。

對此，新竹消防局表示，山區與平面道路不同，無法一條線畫下做轄區區分，而是以林務局繪製的「國有林班地」中陵線做轄區劃分，遺體所在位置「桃山山屋」並非新竹縣管轄區域。

▲黑色虛線為新竹縣與台中市界線，然而消防局責任轄區應以陵線(紫色)畫分，地圖中桃山山屋的實際位置在台中市消防局轄內(照片圖示因標示關係上挪)。（圖／新竹縣消防局提供）

然而，台中方面則認為，目前以內政部國土測繪中心（國土雲）已經確認陳屍處位於新竹轄區，應由新竹縣消防局處理。不過，稍早消防署也已下達指示，由台中市消防局負責協助遺體運送。