2歲童腦炎逝找「消失81分鐘」　何美鄉列4問喊話中央：迫切需要答案

▲對於兒童感染新冠發生腦炎的因素，仍未有答案。（示意圖／取自視覺中國)

記者張乃文／綜合報導

中和2歲男童「恩恩」染疫病逝引發社會關注，恩恩父親四處奔走，希望還原真相。而中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉語重心長的說，真要預防類似的不幸後果，要找的答案還有更多；她以預防醫學的角度，提出4個目前需要探討的方向，也喊話指揮中心「真的迫切需要知道答案。」

新北中和的2歲男童恩恩不幸染新冠肺炎併發敗血症，導致腦幹腦炎逝世，但近期，恩恩爸也為了得知「救護車為何81分鐘才來」的真相，四處奔波。媒體的報導也讓許多台灣人跟著這位父親心急如焚的腳步，尋找那消失的81分鐘。何美鄉則在臉書寫了一篇長文，內容提到「尋找消失的81分鐘，還有更多。」

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何美鄉說，真要預防更多類似的不幸後果，要找的答案還有更多，既然至今只有台灣與香港報導兒童腦炎，其他國家目前仍無科學文獻，雖無法排除他國有兒童腦炎的可能，但各國媒體文化不同，而台灣醫學界也有義務剖析這些致命案例，了解風險才能達到預防效果。她以預防醫學角度提出4個需要探討的方向。

何美鄉指出，第一、病毒「是Omicron的某一亞型還是特有突變？」她表示，香港的兩例腦炎被認為是BA.2，但沒有對照，我們需要更多資料，把每一例重症都盡力分析病毒基因全序列，台灣過去兩年貢獻在基因銀行的病毒株太少了。

第二、人類重症風險基因，何美鄉提到，針對重症與輕症的比較，透過人類全基因序列分析，已找出第三染色體的某片段，與嚴重新冠感染有關，其中諸多與免疫發炎相關的因子在那個基因片段內，且這個結果已被多個團隊、研究認證，並得到一致的答案，現在只有香港與台灣報導兒童腦炎，「那更有理由進行此類人種基因的研究。」

何美鄉提及「臨床流行病學的風險因子」，這些可能與病毒攝取量相關的因素，如：居家人數、幼兒園接觸或家人疫苗施打狀況、社區環境等，盡量減少病毒攝取量，是當下我們唯一可以改善的因子。

▲專家認為，新冠疫苗預防感染效果不彰，若有風險因子一直存在，問題也會繼續存在。（示意圖／記者李毓康攝）

最後，「病理剖析」何美鄉直指，「腦炎的主因，到底是病毒亦或發炎？」這兩者療方迥異，一個以抗病毒藥物主打，另一個以類固醇，過往的變異株也有很少數的腦炎病例報告，但有限的資料，是傾向於感染後的腦部發炎，也有以類固醇治癒的案例。

何美鄉直言「我們真的很迫切需要知道以上答案」，因為新冠病毒不會消失，同樣的問題會一直出現，疫苗預防感染效果不彰，若有風險因子一直存在，問題也會繼續存在。她語重心長地說，過去兩年，無法否認我們台灣防疫的成效，都受惠於國際公共衛生、及醫學界對疫情、病理、病毒等的研究成果，而今天台灣人走在全世界疫情的尾端，居然還破天荒的歷經一個前所未的問題：兒童嚴重腦炎相關的高死亡率。

何美鄉提醒「這次，西方世界不會給我們答案。」我們真的要盡該有的義務來尋找答案。她建議，在第五類傳染病的架構下，醫學界的臨床研究，包含病理解剖所需的倫理審查將會曠日廢時。指揮中心應連同科技部，儘速組織研究團隊，才能為那些「無辜」殞落的小生命找回生命價值，給他們的親人一個較為平靜的心。

何美鄉也補充，「科學工作者的心急如焚，與父親的心急如焚，可能無法相比較，但我們都有同一個願望，預防更多兒童死亡。」她更希望，此文發布後，指揮中心的回應是「我們早已經在進行這方面的研究了。」

據了解，衛福部7日晚間通過「台灣兒童新型冠狀病毒合併神經系統併發症之基因易感性研究」，長庚、台大等全台醫學中心均參與其中，將對病童與家長抽血進行全基因定序，比對出腦炎的易感基因。