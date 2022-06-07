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婆婆隔2年來探望！她怨「不顧小孩像電燈泡」　網傻眼：惡媳？

▲▼婆媳,母女,吵架。（圖／CFP）

▲不少家庭都有婆媳問題。（示意圖／CFP）

記者李芷萱／綜合報導

因為疫情，許多在國外的民眾已經很久沒和親友見面。一名人妻日前表示，婆婆時隔兩年終於去看他們，她很開心有人可以幫忙顧小孩，沒想到小孩不喜歡跟著婆婆，他們夫妻還得24小時照顧婆婆，完全無法過兩人時光，不料許多網友看完都挺婆婆，「你只是想要一個保母」、「希望這些話將來你的孩子能親口跟你說」。

這位人妻在《毒菇九賤婆媳討論區》表示，疫情緣故和婆婆已經兩年沒見，上個月婆婆飛來探望他們，她開心有人可以幫顧小孩，讓她和老公過兩人時光，不料小孩不喜歡給婆婆顧，擔心婆婆會孤單，連出門聚會也要帶婆婆去，甚至連小朋友聚會老公都讓她跟小孩兩人去，自己陪婆婆去逛街，讓她直呼：「是否偶爾可以讓我們有正常一家三口的時間？」

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原PO接著又說，婆婆來的時候正好碰到他們結婚紀念日，老公訂餐廳也有訂婆婆的位子，不過由於當時計畫有變，不確定能不能去，恰巧那天婆婆的朋友在，於是婆婆就說如果不去，不如讓她們去，讓原PO超級傻眼，「我老公為我訂位慶祝週年紀念，為什麼會變成他們的聚餐？」

婆婆、岳母、婆媳、媳婦、夾心餅乾、丈夫、先生、老公萬用圖。（圖／示意圖／達志影像）

▲原PO不滿不能夫妻約會。（示意圖／達志影像）

雖然最後仍有去吃飯慶祝，但婆婆當天打扮的相當隆重，就像是她自己的紀念日，原PO無奈表示，婆婆都有朋友可以陪，為什麼不能找朋友約會、讓他們單獨慶祝？「心很累，照顧小孩已經很久沒有夫妻約會，還多一個電燈泡。」

不過許多網友看完，則認為原PO的問題比較大，「小孩不親婆婆那真的沒辦法」、「訂位你們不能去，是否他拿去吃，沒啥毛病呀」、「你都說了那麼久才見面，妳婆婆又不是長住和時常見面，忍一下吧」、「你就是覺得婆婆來幹嘛煩死了，結案」、「婆婆是來度假的，不是來幫你顧小孩的」、「希望這些話將來你的孩子能親口跟你說」、「一般來說這叫惡媳」、「QQ！！原來你只希望你的婆婆來幫你顧孩子」。

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