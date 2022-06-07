網紅在蔣承縉家猝死　解剖查死因...母悲：他只是個上班族

▲蔣承縉家中驚傳命案。（圖／翻攝自IG／ilike.djken_official、loveisking888）

記者劉昌松／台北報導

曾捧紅蔡依林等藝人的知名經紀人蔣承縉，傳出5月中旬和吳姓網紅外出後，2人一起回蔣家過夜，隔天吳男卻陳屍床上，警方獲報趕到，現場非常整齊，沒有外力介入的跡象，吳男母親得知後悲痛萬分，懷疑事發經過不單純，希望能檢警查出死因，法醫已在5月底前往解剖，待鑑定報告釐清真相。

▲蔣承縉報案網紅陳屍家中。（圖／翻攝自Instagram／loveisking888）

據了解，吳男身材高大，練得一身健美身材，也沒有特別疾病，吳母無法接受兒子突然猝死，她向辦案人員表示，兒子是個很普通很乖的上班族，希望檢警幫忙查出兒子為何倒在蔣承縉家中。

檢警調查，吳男原本是和蔣承縉相約5月13日外出用餐，之後2人到蔣男位於大安區的豪宅續攤續喝酒，吳男最後留下過夜，蔣承縉曾向警方表示，當晚兩人喝酒時，吳男一度在床上發出歇斯底里的吼叫，當時以為吳男只是喝醉了，結果隔天中午11點多睡醒時，才發現人已經沒有生命跡象。

警方獲報趕抵現場時，發現人已經全身僵硬、嘴唇發紫，沒有明顯外傷，現場也很整齊，在吳母同意下，檢察官已在5月底會同法醫，前往解剖採取檢體，有關吳男死因與可能的死亡時間等真相，有待後續鑑定出爐。

而針對部分親友懷疑吳男死因不單純，蔣承縉事後透過律師發出聲明，表示對於這起事故感到無比悲痛，他身為報案人一定會積極配合調查，目前案件還在釐清當中，他不方便發表任何言論，吳男的遺體也已經送驗，在結果出爐前，希望外界不要有任何單方面的臆測。

蔣承縉透過律師發布聲明如下：

對於網紅遭逢意外事故，本人感到無比的悲痛。案件現由檢察官調查中，本人基於「報案人」角色，一定會積極配合檢警調查，基於偵查不公開之法律規定，本人將不會對於案件內容發表任何言論，一切交給司法機關秉公處理！

因案件檢警仍在釐清中，任何單方面的臆測，將會造成真相的扭曲，所以任何偏頗臆測的報導，包含任何不具名（含網路）的謠言，傷害到本人名譽，定將訴諸法律責任，追究到底！

本人早已於2014年退出娛樂圈幕後經紀工作，實不該、也無須佔用媒體大眾資源。最後懇請媒體及各界勿對本事件過度渲染及揣測，及尊重本人悲痛的心情。謝謝各位的關心。