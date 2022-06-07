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追到捨不得睡的劇是哪部？　鄉民狂推「1神作」：還二刷前3季

滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲不少人會利用空閒時間追劇。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者郭卉寧／綜合報導

許多人都喜歡利用空閒時間追劇，以此來打發時間或紓解生活中的壓力。近日，就有一名女網友好奇發問，「上一部讓你沒日沒夜追的劇是哪齣？」貼文曝光後引起熱議，眾人紛紛推薦必看的戲劇，其中最多人點名「1神劇」，大讚：「很厲害！」

原PO在PTT的WomenTalk板上發起閒聊指出，自從生小孩後，幾乎不能好好追劇，一天最多就是抓時間看一集，更不可能熬夜追劇，不僅沒時間也沒那個動力，但最近朋友卻不斷推薦她看《怪奇物語》（Stranger Things），「說有多厲害多好看，原本想說會不會太誇張，結果不看還好，一看整個大大燃起我的追劇魂！」

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她接著表示，自己不但熬夜追完第一季，更趁著連假期間，一口氣把進度跟到最新的第四季，甚至後來還上網找了演員們的採訪來看，如此瘋狂的追劇過程，讓她忍不住笑說，「好久沒這麼瘋狂追劇了，實在很過癮！甚至覺得自己已經有點著迷的地步，想問各位上一部沒日沒夜追的劇是哪部呢？」

▲▼《怪奇物語》第四季。（圖／Netflix提供）

▲不少網友一致推薦《怪奇物語》。（圖／Netflix提供）

貼文發出後，最多人一致點名《怪奇物語》，「怪奇物語4」、「怪奇物語推推」、「我也是怪奇物語」、「怪奇物語4很厲害，最近還二刷1～3」、「我最近也在看怪奇物語欸，但它沒讓我追到廢寢忘食就是了」；而呼聲第二高的則是韓劇《二十五，二十一》，「2521，追到捨不得睡」、「2521，通宵追到天亮」。

▲▼ 《二十五，二十一》被爆死亡角色是她　3關鍵線索曝光⋯韓網衝擊了（圖／翻攝自tvN）

▲也有網友追《二十五，二十一》追到捨不得睡。（圖／翻攝自tvN）

除此之外，也有不少網友推薦其他戲劇，「紙房子、仙劍奇俠傳一」、「西方極樂園、鋼之鍊金術師、新世紀福音戰士」、「真正熬夜追完的有：甄嬛傳、愛的迫降」、「甄嬛傳真的沒日沒夜的看」、「琅琊榜，看到所有劇情都背起來那種」、「上流戰爭，每次都給我停在最討厭的地方」、「從零開始的異世界生活，第二季1天看完」。

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