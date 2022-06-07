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汐止公寓凌晨陷火海　女住戶不知他已爬窗逃驚喊：男友在裡面！

▲▼汐止一棟公寓頂樓發生火警，一名男子爬窗逃生。（圖／記者游宗樺攝）

▲汐止一棟公寓頂樓發生火警，一名男子爬窗逃命。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市汐止區7日凌晨1時許，原興路一棟5層樓公寓頂樓突然冒出大量火煙，樓下住戶發現後連忙報警。警消趕抵發現公寓頂樓已全面燃燒，而起火戶有一名女子逃出，但她卻直喊男朋友還在火場，焦急的要消防趕快幫忙救人。警消拉水線入屋灌救並進行搜索，最終確認該名男子已自行爬窗逃生，所幸火警未造成人員傷亡。

據了解，62歲男子平常與女友住在公寓5樓的頂加部分，事發時女友聽到「碰！」一聲，不久火煙便從5樓竄出，高溫濃煙嗆得她趕緊下樓避難，到1樓後卻找不到男友，誤以為對方還困在火場，焦急的向警消求助。

▲▼汐止一棟公寓頂樓發生火警，一名男子爬窗逃生。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼汐止一棟公寓頂樓發生火警，一名男子爬窗逃生。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼汐止一棟公寓頂樓發生火警，一名男子爬窗逃生。（圖／記者游宗樺攝）

▲警消一度以為有人受困火場，在屋內進行搜索。（圖／記者游宗樺攝）

警消得知有人疑似受困屋內，不敢大意，拉出多條水線上樓灌救，並在火場進行搜索，事後才發現，原來男子在起火時，為躲避濃煙，自行爬出窗外，從頂加爬到5樓，再從樓梯間下樓避難，所幸並無人員受困傷亡。

新北市消防局第六大隊組長陳繹翔表示，警消於1時37分獲報，出動20輛各式救災車輛及61名警消到場，第一時間疏散約50名民眾，同時拉水線入屋灌救。由於有民眾指出有人還受困火場，警消在屋內進行三度搜索，最終確認屋內1人已自行爬窗逃出，排除屋內有人受困，燃燒面積約28平方公尺，起火原因有待調查釐清。

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