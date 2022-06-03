快訊／莫斯科商業大樓失火！整棟陷入火海　傳15人受困7樓

▲莫斯科商業大樓失火。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯莫斯科一棟商業大樓3日傳出火警，巨大火勢幾乎吞噬整棟建築，目前已調升到最高火災等級，儘管現場下著大雨，火勢仍無法控制，雖然多數人員已逃出，但據傳仍有至少15人受困在7樓。

根據當地媒體報導，莫斯科西部一棟商業大樓3日竄出火舌，從Telegram曝光的畫面可以看到，整棟大樓幾乎都被烈火吞噬，濃煙不斷向外竄出，幾英里外都能看見煙霧，儘管現場下著雨，但消防員仍未控制火勢。

В Москве загорелся бизнес-центр “Гранд Сетунь Плаза”. СМИ и телеграм-каналы сообщают, что внутри могут находиться люди.

Судя по видео из соцсетей, огнем объяты несколько этажей здания. Ранг пожара повышен до максимального. pic.twitter.com/AqFXfmAFj4 — bbcrussian (@bbcrussian) June 3, 2022

報導指出，現場許多人員在第一時間就已疏散，但還有至少15人受困在7樓，目前火勢持續，受困人員凶多吉少。詳細死傷狀況和起火原因，還需等火勢控制後才能調查。