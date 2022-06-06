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找工作請注意！桃園就服處6月徵才　釋出逾7000個職缺

▲桃園就服處6月徵才釋出逾7,000個職缺。（圖／勞動局提供）

▲桃園就服處6月徵才釋出逾7,000個職缺。（圖／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

找工作來桃園，機會多！為協助市民朋友順利求職，桃園市政府就業職訓服務處表示，6月陸續辦理6場徵才活動，提供本市待業轉職市民朋友及社會新鮮人優質工作機會選擇。6場次徵才活動總計邀請153家廠商共同參與，共計釋出7,000個以上職缺。

包含日月光、景碩、南亞塑膠、新光合纖、永豐餘、台灣玻璃、微笑單車、台灣迪卡儂、光泉牧場、燦坤、點點心、裕隆集團、全家、家樂福、宜家家居(IKEA)等知名企業參與，現場更釋出各類工程師、各類技術員、分析師、財務人員、門市人員、生產線組長/主任、軟體設計師、社群行銷專員、保全人員、駕駛員等多元職缺，其中日月光IT系統工程師，薪資最高可達10萬元。

▲桃園就服處6月徵才釋出逾7,000個職缺。（圖／勞動局提供）

6場次徵才活動資訊如下：
1. 6/9日桃園設計庫(中壢區明德路60號6樓) 1,000個職缺。
2. 6/15日新住民亮點場，中壢就業中心 (中壢區新興路182號) 800個職缺。
3. 6/16日退輔會職訓中心(桃園區成功路三段78號) 1,400個職缺。
4. 6/17日青年亮點場，桃園區公所(桃園區縣府路7號) 2,400個職缺。
5. 6/21日幼獅工業區服務中心(楊梅區獅二路2號) 500個職缺。
6. 6/24日興光堡壘 (桃園區大興西路三段與正光路路口) 900個職缺。

另外，為協助求職民眾順利就業，本府就服處於活動現場提供「青年安薪就業讚」及「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」等多種方案諮詢及登記，歡迎有意尋職民眾把握應徵機會，同時就服處辦理「安穩僱用計畫2.0」，雇主聘僱由公立就業服務機構所推介之失業勞工，可獲得最高3萬元僱用獎助，受僱勞工也可獲得最高2萬元就業獎勵，歡迎民眾至徵才活動現場諮詢登記。

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