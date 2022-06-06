摸女客私處被通緝！色按摩師「原店繼續上班」　再對2女伸狼爪

▲台北一何姓按摩師因猥褻女客被判刑，卻拒絕到案，繼續從事按摩工作，再度猥褻、性侵2名女客，被台北地院處徒刑5年6月。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北一何姓按摩師於2018年7月因猥褻女客被法院判刑10月，卻在案件審理到入監執行期間，又重回原犯案養生館工作，再度性侵、猥褻2名女客，經台北地院審理，依強制性交罪、強制猥褻罪，合併處何男執行徒刑5年6月，全案還可上訴。

何男從事按摩工作已7年，早在2018年7月3日在知名養生館工作時，趁女客只穿和服趴在床上沒注意，碰觸女客陰部，女客表明拒絕後，又要求她改為仰躺在按摩床上，不顧女客推擋，強行吻、咬女客嘴巴、胸部，被法院依強制猥褻罪判刑10月定讞，但何男卻未如期到案，遭檢察署於去年5月發出通緝，何男在案件審理和通緝期間，繼續回原松山區養生館擔任按摩師，再犯下2案。

判決書指出，其中一案小玲(化名)於去年8月18日10時許至何男工作的養生館消費，小玲指控，在按摩過程中，何男問她要不要做「會出汗的排水腫療程」，小玲同意後，何男藉按摩大腿，把她腳曲起來，再強行將手伸進內褲指侵，手指沾著分泌物向小玲說「這個就是出汗」，趁小玲嚇到說不出話來，何男又再度指侵一次，還問「可以嗎？」，試圖進一步脫下她的內褲，經小玲掙扎反抗才停手，並裝沒事拿毛巾蓋住她的眼睛繼續按摩頭部，小玲當下覺得很驚悚，內心覺得「真的很怕會被殺掉」，離開養生館後即告知男友，並去醫院驗傷和報警。

根據醫院診斷，小玲因此事有「急性壓力反應」，事發後洗了3次澡都還覺得噁心，並開始看身心科服藥，她不僅不敢在夏天穿短袖，更不敢在人多時搭乘捷運，只要和人接觸就會緊張，還出現上班、出門到一半情緒崩潰等情形。

另一案小琪(化名)因朋友介紹，於2020年6月6日14時接受何男按摩，何男趁按摩大腿時，強行將手伸進內褲觸摸小琪下體數次，直到她無法忍受，叫何男手不要放在私處，何男才停手。隔日小琪在養生館臉書專頁留下負評，表示「老闆不是很尊重消費者，非常糟糕的經驗，未來不會再到XX消費」，何看到留言，還傳訊給小琪要和她當朋友，小琪怒回「連問都不問就把人的內褲拉開，手還放在重要部位上」，何男並未否認，只回「讓你不愉快，實在萬分抱歉」。

小琪表示，當時因不知道怎麼舉證，本打算將此事吞下，後來在去年8月間看到友人轉發何男按摩性侵他人的新聞，自責自己當初沒有報案，為了避免有人繼續受害，也站出來報警提告。

經台北地院審理，認為何男從事按摩工作7年，於2018年7月間因按摩過程中強制猥褻女顧客，被判處罪刑在案，卻在前案上訴審理到入監執行期間，繼續從事按摩工作，以相同手法再度犯案，犯後未與受害2人和解，也全無悔意，依強制性交罪、強制猥褻罪，合併處何男執行徒刑5年6月，全案還可上訴。