基因實驗出錯了！改造出「凶殘倉鼠」瘋狂追咬互撕　科學家也嚇傻

▲美國科學家意外培育出攻擊性更強的倉鼠。（圖／翻攝pnas.org）

記者吳美依／綜合報導

美國喬治亞州立大學（GSU）科學家實施基因編輯實驗，希望提升倉鼠的和諧、合作及社會交流，卻意外讓動物們「對其他同性個體出現高度攻擊性」，在籠內互相追逐、壓制並且撕咬彼此的頻率激增。首席學者阿爾伯斯（Elliott Albers）坦言，「我們對於這個結果非常驚訝。」此論文被發表在《美國國家科學院院刊》。

▲倉鼠經過基因編輯實驗後，互追、壓制及撕咬的攻擊頻率變高。（圖／翻攝pnas.org）



《每日郵報》報導，抗利尿激素（ADH）及其受體Avpr1a，對於哺乳動物的交配、合作、溝通、支配及攻擊性等社會行為，發揮重要調節作用。研究團隊透過CRISPR-Cas9基因編輯技術，移除受體Avpr1a，藉此消除激素作用，卻觀察到驚人結果。

阿爾伯斯表示，這些基因編輯試驗，是為了找出自閉症及憂鬱症等神經障礙疾病的解決方案，「我們以為這會同時減少攻擊性及溝通，但事實卻正好相反。」他認為，社會行為背後的生物學原理，可能比以前想像的更為複雜，「我們必須開始思考這些受體在整個大腦迴路的行為，而不僅僅是特定腦內區域。」

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