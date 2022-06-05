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爸媽脫口「你怎麼這麼笨」留下羞辱創傷！心理師提「療癒六階段」

▲睡眠,睡覺,憂鬱症,憂鬱,情緒,心理,。（圖／pexels）

▲很多人經歷「羞辱創傷」，也不斷攻擊自己。（圖／pexels）

記者林育綾／台北報導

「養條狗都比你好！」、「你是從垃圾場撿回來的。」、「你怎麼這麼笨？」很多父母會為了期望孩子更優秀，不經意脫口而出這些話，然而這些殘忍的語言可能在孩子心中內化，讓他們不斷攻擊自己，心理師周慕姿提到這是一種「羞辱創傷」，是我們教養文化裡，最沉痛巨大的傷害。

這些耳熟能詳的「教訓」話語，是很多人習慣貶低一個人價值與自我的方式，讓對方感受到羞恥、覺得自己很糟糕、不值得活，說者卻往往不自覺。包括很多父母會不經意脫口而出，「你怎麼這麼笨？」、「你是個壞孩子」而孩子們可能將這些殘忍的語言內化在心裡，也植入了「要對自己殘忍，才會進步」的羞辱教養方式，長大後繼續以這方式對待自己和下一代。

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媽媽 罵小孩 罵人 示意圖（圖／達志／示意圖）

▲包括很多父母會不經意脫口而出「你怎麼這麼笨？」、「你是個壞孩子」，這些殘忍語言會內化在孩子心裡。（圖／達志／示意圖）

周慕姿揭露，自己也曾經歷過「羞辱創傷」，她明白當年老師是為她好，但這份「為學生好」的心意，讓羞辱創傷更被「隱身」，也更不易被覺察。

她寫下《羞辱創傷》一書提到，「當你翻開這本書，或許你也有類似的經驗，對象可能是父母、老師、同學、上司⋯⋯在這過程中，我想邀請你，在當時，你或許沒有機會照顧自己、站在自己這一邊，但當你現在重新經驗，甚至重新感受過往的回憶湧起、情緒升起的時候──請你試著站在自己這一邊，對自己說『是很糟糕的事情發生在我身上，而不是我很糟糕。』這句話，我們都要記得。」

▲▼周慕姿新書《羞辱創傷》。（圖／記者林育綾攝）

▲周慕姿新書《羞辱創傷》。（圖／寶瓶文化提供）

《羞辱創傷》由寶瓶文化發行，她也期待這本書有機會能讓大家留意到「羞辱創傷」對孩子、對人的長期人格與心理、生理傷害，一旦有機會去看見、理解，才有機會調整與改變。

面對羞辱創傷，周慕姿提出「療癒六階段」：
階段一：探究你的羞愧創傷，傷口被看見，才會被療癒。
階段二：哀悼那些你所失去的，了解不是你的錯。
階段三：撕下你的負面標籤：重述關於你的這個故事。
階段四：情緒調節的練習與重新建立──面對情緒重現，我可以怎麼做？
階段五：與唱衰魔人對話。
階段六：與人互動。

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