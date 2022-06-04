秒殺神店「大仁哥桶仔雞」震撼宣布停烤！全台雞友崩潰：好突然…

▲大仁哥蔗香脆皮桶仔雞宣布停烤。（圖／翻攝自Facebook／大仁哥蔗香脆皮桶仔雞-林內總店，下同）

記者閔文昱／綜合報導

傳說中開團就秒殺的好吃烤雞「大仁哥碳烤蔗香脆皮桶仔雞」驚傳停賣！業者4日晚間在臉書發文宣布，「謝謝創業3年來一直支持我們的雞粉～對不起～正式宣布：無限期停烤」，讓不少老饕相當震驚，紛紛哭喊「我還沒吃到啊」、「全台雞友捨不得」。

據了解，這間「大仁哥蔗香脆皮桶仔雞－林內總店」選用當天現宰溫體黑羽土雞，然後用秘製醃料醃製，最後再用碳火甘蔗來烤雞，使得雞肉口感鮮嫩香氣滿溢，且還融入蔗香味以及淡淡中藥香餘韻，每次開攤都是限量瞬間秒殺，沒提前上網預定根本吃不到。

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另外，大仁哥桶仔雞不同於一般店家，他們採用全台跑透透的快閃模式留香各地，必須透過大仁哥臉書才能知道在哪擺攤，因此不少人都會一次下訂2至3隻，受到不少烤雞控歡迎。

大仁哥桶仔雞停烤的消息曝光後，許多吃貨紛紛哀號「今晚睡不著的人數，會比確診人數還要多」、「昨天才第一次吃到，就不知道下次是何時了」、「怎麼了，才吃過一次，一直期待下次再購買」、「嗚嗚！我都還沒吃到欸」、「老闆，關關難過關關過，全台雞友捨不得阿」、「為什麼？才剛吃完雞而已，好突然」。

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