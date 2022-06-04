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福建發現全球新物種　「天寶岩腫腿迷甲」外型如太空訪客

▲▼ 天宝岩肿腿迷甲、新物種、福建 。（圖／翻攝 人民日報）

▲期刊《ZOOTAXA》記錄新物種，「天寶巖腫腿迷甲 」。（圖／翻攝 人民日報）

記者任以芳／綜合報導

國際動物分類學權威期刊《ZOOTAXA》發表的一篇論文中，記錄大陸福建永安天寶巖國家級自然保護區，發現一項新物種「天寶巖腫腿迷甲」，外觀像是太空來的訪客，關節處有如紅色長型珠子，非常奇特。

陸官媒《人民日報》報導指出，天寶巖腫腿迷甲為昆蟲綱鞘翅目擬步甲科昆蟲，體長約16mm，體型扁平，雌蟲黑色而雄蟲暗棕色。頭部較小，與前胸密接。

報導稱，口器發達，上顎大。觸角11節。前胸背板發達，側緣溝薄而深。成蟲夜間在樹幹上活動，白天則隱藏在樹下或樹皮中很難找到。

該甲蟲是福建永安天寶巖管理局在實施「天寶巖國家級自然保護區昆蟲多樣性調查」科研項目過程中，由項目科研團隊芙蓉生物研究院在天寶巖保護區開展科考調查時發現並命名的新物種。

▲▼ 天宝岩肿腿迷甲、新物種、福建 。（圖／翻攝 人民日報）

▲大陸福建永安天寶巖管理局新發現物種，登上國際動物分類學權威期刊《ZOOTAXA》。（圖／翻攝 人民日報）

該新物種的發現，為世界增添了一筆科學財富，進一步豐富了生物的多樣性，對於生態保護和生物進化研究，都具有十分重要的理論價值和現實意義。

福建省天寶巖國家級自然保護區森林植被十分豐富，蘊藏著眾多野生動物，成為了天寶巖腫腿迷甲的理想棲息地。天寶巖腫腿迷甲是以天寶巖為模式產地的第二個新物種，它的發現，體現大陸自然保護區昆蟲的豐富性、多樣性，彰顯永安天寶巖管理局長期致力自然保護的突出成效。

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