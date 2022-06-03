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賓士罰900豐田只要300　女怒控「看品牌」開單...警方回應了

▲▼台中市一名女子爆料，質疑同樣臨停，為何她被罰900元，前方車只罰300元，怒罵警方看車款開單。（圖／爆料公社提供，下同）

▲▼台中市一名女子爆料，質疑同樣臨停，為何她被罰900元，前方車只罰300元，怒罵警方看車款開單。（圖／爆料公社提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市洪姓女子4月中旬開輛白色賓士停在東區道路的黃線上，人不在車內，不久即收到警方的900元罰單，她不滿前面的紅色豐田汽車也是臨停在紅線，人也不在車內，為何只開300元，質疑警方不公，同樣臨停，她的賓士車就比較「貴」。警方表示，剛開始檢視民眾檢舉的影片，無法肯定豐田車內是否有人，才以最低300元開罰，後來再仔細一看，確定車內沒人，已改開900元。

▲▼台中市一名女子爆料，質疑同樣臨停，為何她被罰900元，前方車只罰300元，怒罵警方看車款開單。（圖／爆料公社提供，下同）

洪姓女子在網路「爆料公社」po文，「我只想要一個合理的解釋，被民眾檢舉黃線違停900我認了，因我確實錯了，但停在紅線我前面的車子也被檢舉，我停黃線罰900，前面車停紅線罰300？剛好這台車的車主也是認識的，我今天看到整個抓狂。」

▲▼台中市一名女子爆料，質疑同樣臨停，為何她被罰900元，前方車只罰300元，怒罵警方看車款開單。（圖／爆料公社提供，下同）

「警察開單是在鼓勵民眾如要違停要違停紅線，因罰款比較少？還是警察開單是看車的品牌在開單金額？我在意的不是這900元！」

▲台中市警察局第三分局東區分駐所副所長徐孟廣。（圖／民眾提供）

▲台中市警察局第三分局東區分駐所副所長徐孟廣。（圖／民眾提供）

警方表示，收到民眾自拍的檢舉影片檢視後，發現賓士車臨停黃線，但駕駛不在車內，所以依《道路交通管理處罰條例》第56條「在設有禁止停車標線之處所停車」開罰900元。

但停在前方紅線的豐田車，由於隔熱紙太黑，一時看不清有沒有人在車內，所以以最低的300元開罰，如今爆料者堅持豐田車駕駛是她朋友，當時也不在車內，加上員警重新放大仔細觀看，確認車內真的沒人，所以已改開900元罰單。

另外，警方呼籲，《道路交通管理處罰條例》已經修改並從4月30日實施，警方不再受理民眾拍照或拍影片檢舉臨停，民眾可透過電話報警檢舉，再由警方到場確認，以免產生困擾。

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