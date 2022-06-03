痛苦指數破7「痛苦過端午」　國民黨團推：月薪不到3萬者發1萬元補貼

▲曾銘宗提出4點建議，減輕民眾負擔。（圖／國民黨立法院黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

物價飛漲，疫情重創內需產業，台灣4月消費者物價指數（CPI）年增率飆上3.38%，4月失業率3.62%，「痛苦指數」（CPI+失業率）破七。國民黨立法院黨團3日上午舉行記者會，黨團總召曾銘宗說，政府稅收去年超收新台幣4千億餘元，應比照去年擴大弱勢家庭補助，將租金補貼增加至5千至2萬元，給予月薪不到3萬元的勞工每人1萬元補貼，並凍漲夏季電價。

曾銘宗、副書記長謝衣鳯、吳怡玎室今天上午舉行「萬物齊漲，痛苦過端午」記者會。

謝衣鳳表示，我國實質薪資在2021年因為物價上漲，呈現負成長，根據主計指數統計，今年痛苦指數一路攀升，4月痛苦指數已經「破7」攀新高，另家庭部門負債比自2016年開始越來越高，2020年達到國內生產毛額9成2，代表我國負債幾乎等同每年的生產毛額，這些負債主要來自房貸、車貸、信貸、房屋修繕貸款，「行政部門要注意這個警訊！」尤其現在央行準備升息，如果家庭無法負擔這些支出，恐影響整體金融穩定。

吳怡玎補充，我國躉售物價指數（WPI）年增率漲15.07％，這是有紀錄以來最高，「是不是最高還不知道，它可能繼續往上」，特別在農林漁牧產品，婆婆媽媽買菜都發現「荷包縮水了」，例如蛋價創下歷史新高，雖然全世界都物價上漲，但這其中到底有沒有聯合壟斷的行為？她指出，去年公平會裁罰僅33件，相較過去每年百件差距甚大，到底有沒有認真做事？

曾銘宗說，從2017年第一季住宅價格指數99.42，到去年第四季高達117.5，上漲幅度18%，房價越來越高，年輕朋友買不起房，不敢結婚生小孩；就算租房，租金指數也以1％程度在上漲，房租越來越高成為民眾的沈重負擔。

曾銘宗建議，去年全國總稅收預算數新台幣2.4兆元，可是收了2.8兆，超收4034億創歷史新高，相較新加坡、香港稅收超收都會發給一般民眾，建議應將超收稅收投注到扶助一般民眾，並提出4點要求：行政院應加發3000元、2000元給弱勢家庭，擴大租金補貼方案增加至5000元至20000元，針對減班休息、失業、月薪未達3萬元的勞工給予每人1萬元補貼，為期3個月，以及主張夏季電價比照去年暫緩實施。