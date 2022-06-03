　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

痛苦指數破7「痛苦過端午」　國民黨團推：月薪不到3萬者發1萬元補貼

▲▼曾銘宗、副書記長謝衣鳯、吳怡玎室今天上午舉行「萬物齊漲，痛苦過端午」記者會。。（圖／國民黨團提供）

▲曾銘宗提出4點建議，減輕民眾負擔。（圖／國民黨立法院黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

物價飛漲，疫情重創內需產業，台灣4月消費者物價指數（CPI）年增率飆上3.38%，4月失業率3.62%，「痛苦指數」（CPI+失業率）破七。國民黨立法院黨團3日上午舉行記者會，黨團總召曾銘宗說，政府稅收去年超收新台幣4千億餘元，應比照去年擴大弱勢家庭補助，將租金補貼增加至5千至2萬元，給予月薪不到3萬元的勞工每人1萬元補貼，並凍漲夏季電價。

曾銘宗、副書記長謝衣鳯、吳怡玎室今天上午舉行「萬物齊漲，痛苦過端午」記者會。

謝衣鳳表示，我國實質薪資在2021年因為物價上漲，呈現負成長，根據主計指數統計，今年痛苦指數一路攀升，4月痛苦指數已經「破7」攀新高，另家庭部門負債比自2016年開始越來越高，2020年達到國內生產毛額9成2，代表我國負債幾乎等同每年的生產毛額，這些負債主要來自房貸、車貸、信貸、房屋修繕貸款，「行政部門要注意這個警訊！」尤其現在央行準備升息，如果家庭無法負擔這些支出，恐影響整體金融穩定。

吳怡玎補充，我國躉售物價指數（WPI）年增率漲15.07％，這是有紀錄以來最高，「是不是最高還不知道，它可能繼續往上」，特別在農林漁牧產品，婆婆媽媽買菜都發現「荷包縮水了」，例如蛋價創下歷史新高，雖然全世界都物價上漲，但這其中到底有沒有聯合壟斷的行為？她指出，去年公平會裁罰僅33件，相較過去每年百件差距甚大，到底有沒有認真做事？

曾銘宗說，從2017年第一季住宅價格指數99.42，到去年第四季高達117.5，上漲幅度18%，房價越來越高，年輕朋友買不起房，不敢結婚生小孩；就算租房，租金指數也以1％程度在上漲，房租越來越高成為民眾的沈重負擔。

曾銘宗建議，去年全國總稅收預算數新台幣2.4兆元，可是收了2.8兆，超收4034億創歷史新高，相較新加坡、香港稅收超收都會發給一般民眾，建議應將超收稅收投注到扶助一般民眾，並提出4點要求：行政院應加發3000元、2000元給弱勢家庭，擴大租金補貼方案增加至5000元至20000元，針對減班休息、失業、月薪未達3萬元的勞工給予每人1萬元補貼，為期3個月，以及主張夏季電價比照去年暫緩實施。

ET快訊
快訊／蘇貞昌視察被嗆！　里長大喊「很多孩子走了」被架走
檢疫擬放寬0+7！　「這群人」可望優先免關
快訊／塞爾提克21顆三分大暴走　總冠軍G1逆轉勝勇士
議員外遇櫃姐產子「月給20萬還送2房」　小三下場慘曝
最強開運招財抗瘟疫之法！　端午節「這時間」快裝午時水
葛斯齊再爆汪小菲「第3個女人」！全身照超辣
「快給強尼戴普100萬隻羊駝」！　網怒灌爆迪士尼臉書
入境檢疫擬縮短3+4！交長曝方案　擬恢復家人可機場接送

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「台美21世紀貿易倡議」藍委轟大內宣　朱立倫卻說：絕對歡迎

快訊／蘇貞昌視察接種站被嗆　里長大喊「很多孩子走了」遭架走

朱立倫：非常歡迎美提高對台交流層級　無論是否國民黨執政

親美立場不變！　朱立倫訪美：不因中共立場有任何退縮

美國務院官網新增「不支持台獨」　王定宇：和緩中國無理跳腳

痛苦指數破7「痛苦過端午」　國民黨團推：月薪不到3萬者發1萬元補貼

過端午、打疫苗！　蔡英文：關鍵時刻繼續拚一下

《政府資訊公開法》限制恩恩爸帶走錄音檔？　律師批新北曲解法令

企業界籲「0+7」放寬商務入境　蘇貞昌：國門開放要視疫情狀況

蔡其昌特助圖卡未提「校園」　蘇貞昌幫「超譯」：雙方互相了解就好

強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

摩鐵螺絲暗藏針孔偷拍　嗆老闆是檢察官別鬧事

李立群慶祝上海解封！　凌晨12點奔劉畊宏家合體跳操

上網找工作遭軟禁斷聯　警攻85大樓救出9肉票

將同事桌子每日前挪1cm　15天現超大洞當事人傻眼

惡飼主將孕兔「宅配棄養」　志工開箱嚇壞急送醫救治

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

「台美21世紀貿易倡議」藍委轟大內宣　朱立倫卻說：絕對歡迎

快訊／蘇貞昌視察接種站被嗆　里長大喊「很多孩子走了」遭架走

朱立倫：非常歡迎美提高對台交流層級　無論是否國民黨執政

親美立場不變！　朱立倫訪美：不因中共立場有任何退縮

美國務院官網新增「不支持台獨」　王定宇：和緩中國無理跳腳

痛苦指數破7「痛苦過端午」　國民黨團推：月薪不到3萬者發1萬元補貼

過端午、打疫苗！　蔡英文：關鍵時刻繼續拚一下

《政府資訊公開法》限制恩恩爸帶走錄音檔？　律師批新北曲解法令

企業界籲「0+7」放寬商務入境　蘇貞昌：國門開放要視疫情狀況

蔡其昌特助圖卡未提「校園」　蘇貞昌幫「超譯」：雙方互相了解就好

普丁正在指望「國際社會變冷漠」　CNN分析：誰撐更久就贏了

「台美21世紀貿易倡議」藍委轟大內宣　朱立倫卻說：絕對歡迎

最萌「香燈腳」頭戴帽帽、穿襪子！　拉拉7年陪白沙屯媽祖走全程

女星墜河死「經紀人身上沾到她血跡」！　母淚救被刪照片：女兒死在岸上

快訊／蘇貞昌視察接種站被嗆　里長大喊「很多孩子走了」遭架走

檢疫擬放寬0+7以篩代檢　這群人可望優先「免關」　

好市多平底鍋「這一幕超地獄」　她差點吐血！5千人怒轟：根本詐欺

一圖看10種粽子熱量PK！營養師揭「這款」一顆破千卡

安全好看的遊戲地墊769元！繽紛動物、優雅大理石紋　能裁剪超方便

獲利受到外匯影響　微軟調降第四季財測

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

政治熱門新聞

抓到了！IP在北市府的網軍是他

恩恩爸爸為何不能帶走錄音檔？　原來卡在「政府資訊公開法」

柯文哲攝影被冤枉　北市批鄉民恣意公審

蔡其昌助理涉造謠符合「惡、假、害」？　 台中市警局回應

新北提供81分鐘錄音檔、譯文　恩恩爸爸拒聽：你們都沒錯問題出在哪

蔡其昌特助圖卡未提「校園」　蘇貞昌幫「超譯」

網軍IP在北市府　柯下令一週內查出

朱立倫今訪美　他教3個實用單字：把過去的狠話帥氣地再講一遍！

疫情洪峰已過？　柯文哲指還太早：會死的還沒死

法規限制恩恩爸帶走錄音檔？　律師批新北曲解法令

柯文哲自曝確診後遺症「明顯比較累」

企業界籲「0+7」放寬商務入境　蘇貞昌：要視疫情狀況

蘇貞昌淡回柯文哲批中央累死三軍：減輕地方負擔

松機篩檢站現況曝　游淑慧轟：莊孝維！

更多熱門

相關新聞

福吉美驗不出Omicron？ 　綠批藍：幫特定廠商攻擊

福吉美驗不出Omicron？ 　綠批藍：幫特定廠商攻擊

國民黨立法院黨團總召曾銘宗2日踢爆，福吉美唾液快篩原廠說明書，僅標示可驗出Alpha、Beta、Gamma、Delta等病毒株，就是沒有標示Omicron，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，他們好像是在幫另外一家代理廠商進行攻擊，這點希望國民黨團能夠說明一下。

藍委質疑電價搶錢　綠委：沒常識要看電視

藍委質疑電價搶錢　綠委：沒常識要看電視

國民黨立院黨團首席副書記長「3搶1」　謝衣鳯勝出

國民黨立院黨團首席副書記長「3搶1」　謝衣鳯勝出

國民黨自首散布假消息　民進黨批製造恐慌

國民黨自首散布假消息　民進黨批製造恐慌

3萬補貼、10萬紓困貸款沒了　勞動部：這一波暫不推

3萬補貼、10萬紓困貸款沒了　勞動部：這一波暫不推

關鍵字：

國民黨團痛苦指數補貼

讀者迴響

熱門新聞

波特王被踢！認百萬粉專：與我無關

葛斯齊認：整個演藝圈只怕「她」

快訊／41歲張娜拉宣布結婚！男方小6歲

抓到了！IP在北市府的網軍是他

葛斯齊曝張穎穎「群組開譙」　汪小菲求饒：再也不聯絡女人

汐止情侶「可怕鬼切」亡！法醫相驗曝死因

國防大學活春宮影像遭側錄外洩　3生下場曝

端午五毒日！　千萬別去「4地方」

基隆父女家中雙亡　身障女伴屍多天喪命

250人班機失聯　竟是機師睡死

新竹男活活打死他　可憐男送醫竟確診

雨天飛蟻狂竄「放一盆水消滅」一票人做錯GG！

陳時中認：實際確診數多3倍！台大醫曝黑數現實

確診兒病逝　媽急問「有無遺言」原因太心酸

知名「正妹直播主」被抓姦！　睡同業老公還嗆正宮

更多

最夯影音

更多
強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴

強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴
強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對

盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

摩鐵螺絲暗藏針孔偷拍　嗆老闆是檢察官別鬧事

摩鐵螺絲暗藏針孔偷拍　嗆老闆是檢察官別鬧事

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面