無良廠商把林口當垃圾場！關GPS偷倒超噁息水　環保局出手突擊

▲▼環保局查獲汙染林口山區的兇手，不肖業者總計偷倒約20噸大批廢棄物、2.5噸黑臭廢液。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

林口擁有13萬人口，是新北人口成長最多的區域。近期林口山區卻出現約20噸大批廢棄物、2.5噸不明黑臭廢液，引發民怨，原來是不肖廠商為了賺錢，關閉GPS系統規避環保局追查。環保局獲報後，經過重重跟監終破此案，稽查時再查獲不遠處違規焚燒灰鐵焦煤的工廠；環保局指出，偷倒廢棄物的業者將面臨最高5年徒刑、最高1500萬元罰金，焚燒的業者則最高會被罰500萬元，後續將移送新北地檢署偵辦。

民眾反應，近期有不法份子趁夜將廢棄物、廢液載送至林口山區棄置，環保局獲報後前往查緝，由於不清楚不肖業者確切出沒位置，環保局重案組和林口分局沿路調閱監視器，分析業者作業模式、跟監埋伏，上月31日查獲業者。業者遭逮後辯稱，載運的廢液是由中部某工廠運回廠區暫置，後續會送往合法處理場所。

環保局調查，業者根本未領有廢棄物清除許可證，也無法提供合法去向證明文件，因此依法將業者依違反廢棄物清理法移送偵辦，業者最重可面臨1年以上5年以下有期徒刑，且得併科最高1500萬元罰金，另扣留違法工廠清除車輛。

環保局人員在查緝過程中發現周邊鐵皮有「焚燒異味」，上前稽查後，發現業者正將灰鐵、焦煤放到2層樓熔爐中，用高溫熔解方式做鋼(灰)鐵鑄造作業。

稽查人員經查，發現該廠有違反空氣汙染防制法的前案，未遵守停工命令，還繼續違法作業，因此也將一併移送偵辦，廠區負責人恐將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科20萬元以上500萬元以下罰金。

環保局長程大維表示，廢棄物清除廠業者相當狡猾，刻意將裝設的GPS關閉或調派其他業者車輛，使查緝人員無法掌握行蹤市府透過科技執法、長期跟監埋伏才破獲不法業者，除依法移送外，也會要求業者清運堆置的廢棄物，避免二次汙染。