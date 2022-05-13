台中太平人口暴增！議員疾呼美樂地計畫升級3.0　讓公園更好玩

▲台中太平人口暴增，市議員蔡耀頡疾呼美樂地計畫升級至3.0「讓公園更好玩」。（圖／記者游瓊華攝，下同）



記者游瓊華／台中報導

台中市議會今天進行都發建設水利業務質詢，市議員蔡耀頡表示，太平是台中市的第二大行政區，人口也許明年就會突破20萬，卻缺乏停車空間及公園綠地，也呼籲市府將現有的美樂地計畫2.0再升級至美樂地3.0，除了兼具親綠親地外，更應增加遊具的多樣性跟趣味性，以達到家長與小孩的需求。

建設局長陳大田則回應，有關美樂地計畫升級再優化議題，建設局會與景觀顧問共同合作，並邀集相關團體如身障聯盟、特色公園行動聯盟等團體共同研商，建置更具挑戰性和安全性的公園遊具。

蔡耀頡指出，城市的發展是需要都發局針對都市計畫整體做滾動式檢討，目前大平霧地區（大里、太平、霧峰）也正在做檢討及盤點。太平是台中市的第二大行政區，但太平的平地區域僅佔1/3，大部分是山區，太平人口有可能明年就破20萬，但相對而言，停車空間及公園綠地卻仍嫌不足。

蔡耀頡表示，太平的交通瓶頸，除了增設停車空間外，南北向的貫通是極其必要的，市民大道是連貫太平中樞的核心，目前只有兩期有施作，在地方公聽會及歷次質詢上都極力爭取第四期工程的規劃，現在既然已經開始了太平區都市計畫的細部規劃及檢討，請都發局將市民大道四期的規劃納入檢討，也請建設局除了能如預期的完工外，施工品質也要維護，讓太平市民大道二期能在今年八月順利通車。

另外美樂地計畫已經進入了2.0的版本，公園的罐頭遊具減塑為基本，但現在進入2.0版本，應該更要去思考該如何更符合家長及小朋友的需求，目前將遊具材質改變，親綠親地的規劃沒有不對，但卻變得無挑戰性也無趣味性，小孩很容易厭煩，達不到刺激跟放電的效果，希望可以更升級優化成美樂地3.0，除了兼具親綠親地外，更應增加遊具的多樣性跟趣味性，以達到家長與小孩的需求。