女保險員騎車追撞前車　擦挫傷求償113萬！訴訟2年駕駛心累

▲曾姓男子開車右轉時遭直行機車騎士張姓女子撞上，遭對方提告索賠逾百萬。（圖／民眾提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

曾姓男子於2年前開車於某巷口右轉時，遭張姓女子騎車從後方直行追撞、張女受輕傷，曾男當下立刻報案、請保險公司提議理賠25萬元，未料與從事保險業的張女3度調解皆失敗，對方更於事發9個月後提出另一份傷勢更重的驗傷單，對曾男提告、求償2度翻漲至113萬元，南投地檢署也以過失傷害罪起訴曾男，原以為只是一起小車禍，卻演變為長達2年多的訴訟噩夢。

曾男向《東森新媒體ETtoday》記者表示，案發於2020年2月底某天晚間7點多，他開車經南投市中正路向南行駛，在自家巷口前提早減速並打右轉燈、準備轉進巷子回家，突然感覺車身震動並被向前推擠，停車下車查看，才發現張姓女子在車尾人車倒地，他上前探問並報請救護車協助，爾後張女被送醫急診，院方驗傷紀錄為「下背、骨盆腔挫傷，右側手肘擦傷」。

張女於當年7月曾申請調解，但雙方未達共識，怎料時至9月，曾男就接獲南投地檢署傳票、遭對方提告過失傷害；偵查庭開庭前，依據付費車禍事故鑑定結果，指張女在雙向二車道未與前車保持安全距離，但曾男是否於30公尺前打轉彎燈等也無法確定，檢察官認為皆有肇責，也指示雙方再行調解。

曾男說，當時還請保險公司從寬認定、提議理賠25萬元，包括所有醫療費用在內，但仍不為對方接受，反提出高達80萬元金額，調解再度破裂，張女也不願撤告，至今年2月，曾男就接獲檢方的起訴書。

▲曾姓男子開車右轉時遭直行機車騎士張姓女子撞上，在車尾保險桿上留下輕微傷痕。（圖／民眾提供）

在今年5月上旬地方法院開庭前，雙方進行第3度調解，曾男又赫然發現張女在對他提告刑事過失傷害後的2020年11月間，又赴醫院驗傷，傷勢惡化成「右肩關節夾擊症候群、右肩棘上肌肌腱部分撕裂、右肩肩峰下滑囊炎」等，張女據此向他追加民事訴訟，開出醫藥費、看護費、交通費、工作損失、精神撫慰金、及機車修理費，總共113萬2215元的價碼。

曾男表示，2年多來的司法程序來回已讓他心力交瘁，最不能理解的是，張女在車禍當下只受輕傷、就醫後即返家休養，過9個月後才進行的二度驗傷紀錄，是否能作為索求高額賠償的證據？他呼籲法官明察；他也指出，張女在知名保險公司服務、對相關法律程序相當熟稔，應以自身專業造福社會，而非用於涉己案件、開出「天價」謀取利益；《東森新媒體ETtoday》記者2度致電張女，但手機皆轉語音信箱，無法獲得回應。