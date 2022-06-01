外送限定！麥當勞「4塊雞塊第2件5折」　加碼吃蘋果派買1送1

▲麥當勞外送限定吃指定餐點第2件5折、買1送1。（圖／業者提供，下同）



記者蕭筠／台北報導

麥粉小確幸領不停！繼歡樂送限定吃「3大點心買1送1」後，人氣速食店「麥當勞」也在指定外送平台祭出限時好康了，即日起至7月5日 有「4塊雞塊第2件5折」、「蘋果派買1送1」等2大下殺優惠，加碼會員限定領專屬優惠碼，消費滿額直接打85折，趕快揪團訂。

麥當勞外送限定優惠再一發，即日起至7月5日凡於Uber Eats下單可享「4塊雞塊第2件5折」、「蘋果派買1送1」共2大優惠，再加碼會員限定領優惠碼「麥當勞獨享」，凡消費滿350元即可打85折，單筆最高現折60元，每人限用2次，優惠碼數量有限，送完為止。

▲bb.q CHICKEN連1個月推出「買炸雞送炸物」活動。

另，bb.q CHICKEN即日起至6月30日推出「買炸雞送炸物」活動，期間凡於指定門市外帶、內用「全炸雞系列」就送「炸物」1份，全炸雞系列包括單一口味全雞／半半炸雞／雙味全雞／去骨炸雞、雞柳／雞翅／雞腿系列／套餐，贈送炸物則有炸薯條 、炸地瓜薯條、甜心QQ球3選1，數量有限、送完為止，提醒該活動限平日使用。

指定門市包括台北慶城店、雙連店、昌聯合店、芝山店、公館店、洲子店、北投店、松山店、中和中漢店、三重三和店、五華家樂福店、板橋板農店及台中崇德店共13店。

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