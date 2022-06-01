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大陸 大陸焦點 特派現場

砸130萬聘金！他娶30歲輕熟女回家　上床驚「比男人還擅長」秒離婚

周女被丈夫以性經驗太過豐富為由退婚。（示意圖／Unsplash）

▲周女被丈夫以性經驗太過豐富為由退婚。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

房事難題是許多婚姻問題的導火線，但中國大陸福州一對新婚夫婦，卻因妻子的經驗「太過豐富」把老公嚇壞，新婚短短半個月就遭對方退婚，男方還多次跑到娘家大吵大鬧，讓這名30多歲的輕熟女不知如何是好。

據《搜狐新聞》報導，30多歲的周女最近與年齡相仿的老公完成終身大事，兩人雖是經媒人介紹，不過雙方多次見面後都覺得對方是對的人，很快就決定結婚。周女丈夫當時也依地方習俗，總共花費人民幣30多萬（約新台幣130萬），將聘金與各類首飾聘禮交給女方，兩人也順利領取結婚證書和完成婚宴。

但周女老公得知妻子婚前在酒吧擔任「接待」後，就覺得對方「不乾淨」，無論周女怎麼解釋，老公就是認為她不正經，還覺得周女在房事上「比男人還擅長」是非常不正常的現象，暗指她因為工作而經驗豐富，之後還將她趕回娘家。眼見無法維持感情的周女，雖然同意與丈夫離婚，卻又因歸還聘金聘禮問題與對方爭執。

周女認為，自己在婚姻中沒有任何過錯，且離婚對她的名聲也不好，除非對方賠償她人民幣15萬（約新台幣65萬），否則不會答應歸還聘金；男方則反咬周女隱瞞事實，導致他被旁人指指點點，他沒向周女要名聲損失費已經是展現善意，沒想到周女居然向他索討賠償。隨著兩方互不相讓，也讓這場衝突繼續糾纏下去。

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