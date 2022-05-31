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大陸 大陸焦點 特派現場

陸Omicron疫苗將在香港臨床試驗　目標招募1800人

▲▼國藥集團Omicron疫苗。（圖／翻攝國藥集團）

▲國藥集團Omicron疫苗。（圖／翻攝國藥集團）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港大學將與大陸國藥集團中國生物合作，就Omicron變種病毒滅活疫苗在香港展開臨床試驗，研究疫苗作為加強劑在成年人身上的安全性及免疫反應。

根據《香港電台》報導，計劃將在西營盤中山紀念公園體育館接種中心進行，目標是招募900名已接種兩劑或三劑科興疫苗，及900名已接種兩劑或三劑復必泰疫苗的18歲或以上人士，必須從未確診、沒有對任何藥物有過敏反應及沒有嚴重慢性病。

志願者將分為三組，分別接種原始病毒株疫苗、北京或武漢的生物製品廠生產的Omicron變異病毒株疫苗。每位志願者將會在相隔28天期間，接受兩劑研究疫苗，其後接受為期一年的監察，期間需要按時返回中心進行抽血及檢查。

研究團隊表示，這款Omicron疫苗是採用滅活疫苗技術，原理是以殺滅的Omicron病毒觸發人體免疫系統的免疫反應及對病毒產生記憶，達到針對Omicron病毒的免疫保護。

報導提到，若研究結果證實疫苗安全並能誘發足夠免疫反應，將可考慮作為新一代新冠疫苗，包括作為加強劑。

領導研究的港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅表示，至今全球已有超過5億人感染，死亡人數達600萬人，Omicron病毒對疫情帶來很大挑戰，Omicron有免疫逃逸，因此急需第二代吻合Omicron病毒的疫苗。

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關鍵字：

Omicron疫苗

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