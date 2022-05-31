烏軍士兵獨守壕溝　抵抗整隊親俄民兵！陣亡最後身影曝光

Intense footage of trench warfare in the east of Ukraine - russian invaders attempt to storm Ukrainian trench, Ukrainian defender is pinned, but continues to hold off the onslaught.

Multiple hand grenades throws and close combat ensue. pic.twitter.com/QRqbdHkJYu — Walter Report (@walter_report) May 30, 2022

記者張靖榕／綜合外電報導

俄軍近日再烏東改善進攻計劃，在具戰略性的北頓內茨克（Severodonetsk）和利西昌斯克（Lysychansk）與烏軍發生激戰。一名烏軍弟兄在部隊撤退之際，自願留下拖慢親俄民兵的進攻步調，他在壕溝裡與敵軍近距離對戰的最後身影，被無人機清楚拍下，最後不幸被手榴彈砲擊英勇陣亡。

▲烏軍士兵一人抗擊整隊親俄民兵，激戰中陣亡 。（圖／翻攝推特「@walter_report」）

《每日郵報》報導，由於烏東前線發生膠著戰，俄軍與烏東親俄民兵推進時，必須逐一收復烏軍挖出的壕溝，一隊親俄民兵在新托什基夫西克（Novotoshkivske）沿著壕溝進攻，先擊斃一名烏軍後，迫使烏軍部隊後撤。

一名烏軍弟兄自願斷後，獨自抗擊親俄民兵，為其他弟兄後撤爭取時間。無人機畫面顯示，起初該名烏軍士兵持步槍抗擊親俄民兵，迫使對方退進壕溝內凹處，接著幾次來回與對方駁火。

親俄民兵隨即改採手榴彈砲擊方式，不斷朝烏軍士兵的壕溝裡扔手榴彈。大部分的手榴彈扔偏，在平地或是附近壕溝爆炸，其中一枚雖然掉進烏軍士兵的壕溝裡，但他立刻撿起往回丟。最後隨著砲擊愈來愈密集，烏軍士兵疑似因遭後方爆破碎片擊中癱倒在地上，另一枚手榴彈掉入他的壕溝，下一秒將他炸死。

#Ukraine : the Russian invasion force captured the village of Novotoshkivske in #Luhansk. But as you can see, they had to destroy the town in order to seize it. pic.twitter.com/Wyu4C2yc4l — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) April 25, 2022

畫面在29日流出，烏克蘭總統澤倫斯基前一日針對北頓內茨克這個工業重鎮現況進行說明，表示市內90%建築幾乎被毀，而其地理位置與鄰近的利西昌斯克是俄軍矢言拿下的重要據點，「攻占北頓內茨克是占領者的重要任務，我們會盡其所能阻擋進攻。」