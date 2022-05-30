水上摩托車衝澎湖1女落海失蹤　今搜尋台南蘆竹溝及將軍海域

▲民眾搭乘水上摩托車落海，海巡人員及民間單位救難團體協尋 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣水上摩托車協會日前辦理團訓，38名成員分別騎乘24輛水上摩托車，28日從嘉義布袋港出發前往澎湖東吉嶼（又名東吉島），途中台北胡姓女子中途落海失蹤，至今仍未尋獲。協勤單位由海巡署及各民間單位救難協會接連兩日出船、水上摩托車嘉義、澎湖一帶海域，今日往南、搜尋台南蘆竹溝及將軍海域。

海巡署表示，29日投入10艇、空偵機3架次、無人機2架次共計72員，截至30日08時，聯合澎湖、台南及布袋海巡隊共計投入19艇、岸際20車、空偵機5架次、無人機12架次，共計181員，落海民眾仍未尋獲。水上摩托車團已於昨日14時許陸續進港，並再確認落海位置區域，持續派遣海巡艇擴大搜尋。

嘉義縣太保救難協會、嘉義縣水中運動委員會、彰化縣救難協會、台中市救難協會連續兩日出海，今(30日)由水上摩托車及海巡署人由出海，主要搜救範圍為台南蘆竹溝及將軍海域一帶，他們則改為岸際協尋。

整起事件，這個38人組成的水上摩托車團，28日上午8點20分左右，騎著24輛水上摩托車在嘉義布袋港報關出發，準備跨海前往澎湖東吉島，繞行一圈後進入馬公，未料上午9時許左右，一群人行經外傘頂洲時，團內一名女子不慎落海失蹤。

澎湖海巡隊上午10時45分許獲報後，也立刻通報線上海巡艇搜尋，並透過廣播系統呼叫附近海域船隻幫忙注意，同時成立應變中心漏夜搜尋，但仍未尋獲落海女子。