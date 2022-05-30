　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

打臉澳洲「不是誰的後花園」　斐濟總統會見王毅：堅持一中政策

▲大陸國務委員兼外長王毅。（圖／路透）

▲大陸國務委員兼外長王毅。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中國大陸國務委員兼外交部長王毅26日起，展開南太平洋八國訪問之旅，被外界視為強大外交攻勢，具有相當重要的戰略意義。王毅今（30日）與斐濟總統卡托尼韋雷進行會晤，雙方針對經濟外交等議題交換意見。卡托尼韋雷也向大陸方面表示，自己為強有力的斐中關係感到自豪，並且繼續堅定奉行一個中國政策，深化各領域合作，實現共同發展繁榮。

王毅從26日起開啟為期10天的外訪，到訪所羅門群島等南太平洋7個島國和東帝汶，主攻美澳「後花園」。今(30日)最新行程，斐濟總統卡托尼韋雷在蘇瓦總統府會見正在訪斐濟的國務委員兼外長王毅，之後在斐濟主持中國大陸太平洋島國外長會。

卡托尼韋雷首先表示，感謝長期以來中方的無私支持幫助，使斐得以加快經濟發展、提高人民生活水平。斐中友好交往源遠流長，斐濟為強有力的斐中關系自豪，將繼續堅定奉行一個中國政策，深化各領域合作，實現共同發展繁榮。

王毅轉達習近平主席對卡托尼韋雷總統的親切問候。他指出，中國的發展振興是發展中國家的共同成就，是世界和平力量的增強，意味著中國將具有更多資源，更加有力地在國際舞台維護發展中國家的正當權益。一些勢力也恰恰因此不願看到中國發展壯大，圖謀遏制、遲滯甚至打斷中國的發展進程。

最後，王毅指出，中斐建交47年來，兩國關係經過種種風險挑戰。不論國際和地區形勢如何變化，中國大陸始終奉行對斐友好政策，支持斐濟實現繁榮富強，在地區和國際舞台發揮更大作用。願同斐濟開展更多民生項目，落實好習近平主席親自關心的菌草合作，為斐濟人民帶來更多實實在在的福祉。

據了解，澳洲外長黃英賢26日搶先王毅之前去固樁腳，成功讓斐濟加入美國主導的印太經濟架構IPEF，美澳聯盟和大陸較勁意味濃厚。

據陸媒《觀察者網》報導稱，雙方結束會見，斐濟總理姆拜尼馬拉馬（Frank Bainimarama）28日對外形容這是一個美好會面，但也強調斐濟不是任何人的後花園，而是太平洋大家庭一部分，我們最關心的不是地緣政治，而是氣候變化。」

►錯過會後悔！超有質感「萬用摺疊桌」才419元

ET快訊
快訊／三峽母女9樓墜落雙亡！　5歲女童慘死
快訊／下班注意！4縣市「大雨特報」大雷雨連轟1小時
BA.4、BA.5更毒！傳染力比BA.2高　曾染Omicro
學霸正妹變雞頭！仲介小模網紅賣淫　判決出爐
世界名畫《蒙娜麗莎》被砸蛋糕！　遭狂抹奶油
可以「跟團出國玩」時間點出爐！交通部擬鬆綁入境管制
快訊／中央加開兒童疫苗大型接種站　柯文哲怒批：白痴命令
立院三讀！公務員每日辦公8小時　假日可兼職
安珀赫德律師「崩潰躲廁所偷哭」！　他曝心酸原因：已不是第1次
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

李家超赴京接受任命　李克強：鞏固提升香港國際金融、航運、貿易地位

打臉澳洲「不是誰的後花園」　斐濟總統會見王毅：堅持一中政策

河南信陽出現八足吸血蟲奪老翁命　另3人同為逝世者淨身更衣也病逝

河南敲定「常態化核酸檢測」政府買單　粗估一年花費2580億元

53度茅台冰淇淋開賣一盒283元　線上首批4萬個1小時內賣光

給媽媽買「罌粟籽」麵包　陸教科書內文又嚴重出包

台州交警推廣禮讓行人　車輛過斑馬線時速35公里以下發簡訊表揚

麥當勞幫「26歲小朋友」辦慶生會　1.5小時圓夢金額曝光

陸中疾控披露：首例Omicron變異株BA.5曾输入上海

上海白蟻大爆發密集恐懼慎入　民眾狂Call求助電話「一整晚沒停過」

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

雨中越野驚險滑胎＋撞壁　近百萬重機摔進溪谷泡水

2姊妹「雨中嗨玩」傘開花　歡樂笑聲感染網：童年啊～

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

韋禮安飆唱3語言《如果可以》　突告白女友：如果不來還愛我嗎？

恭喜！瘦子升格當爸爸　PO出超音波照「寶寶比YA」

李家超赴京接受任命　李克強：鞏固提升香港國際金融、航運、貿易地位

打臉澳洲「不是誰的後花園」　斐濟總統會見王毅：堅持一中政策

河南信陽出現八足吸血蟲奪老翁命　另3人同為逝世者淨身更衣也病逝

河南敲定「常態化核酸檢測」政府買單　粗估一年花費2580億元

53度茅台冰淇淋開賣一盒283元　線上首批4萬個1小時內賣光

給媽媽買「罌粟籽」麵包　陸教科書內文又嚴重出包

台州交警推廣禮讓行人　車輛過斑馬線時速35公里以下發簡訊表揚

麥當勞幫「26歲小朋友」辦慶生會　1.5小時圓夢金額曝光

陸中疾控披露：首例Omicron變異株BA.5曾输入上海

上海白蟻大爆發密集恐懼慎入　民眾狂Call求助電話「一整晚沒停過」

Rosé、Jennie踩「同款運動鞋」太燒！　撩人POSE對尬逆天長腿

民眾黨捐助快篩試劑800劑　黃敏惠、特教學校校長代表受贈

沒有罔顧球員健康　蔡其昌：維持14人停賽標準是共識

22歲男擁有10種人格！最小才4歲　談戀愛超難「他們恨我男友」

起司洪流擋不住！台中千則好評寵物友善餐廳　墨魚麵開吃大隻白蝦

快訊／下班注意！4縣市「大雨特報」大雷雨連轟1小時

快訊／三峽母女9樓墜落雙亡！清潔婦目睹驚：地上怎有洋娃娃？

泰迪熊珍珠項鍊Q爆　情侶同戴小熊手環曬甜蜜

卸任後挑戰總統大位？　柯文哲親曝下一步：不選才需要公布

台灣餐廳為何要收「10％服務費」？網揭暗黑真相：根本詐欺

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

大陸熱門新聞

雄獅「齊瀏海」新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

女神開願望清單「實現就嫁給你」　他貸132萬半年慘被甩

女鞋宣傳照遭批影射女性陰部！　網正反激戰

上海白蟻大爆發密集恐懼慎入 民眾狂Call求助電話「一整晚沒停過」

神秘富二代2.2億買股內線交易　辯：全憑感覺進場

麥當勞幫「26歲小朋友」辦慶生會 1.5小時圓夢金額曝光

老師上課忘關「投屏」女友發豔照求親親　學生尷尬忍笑「舉手破防」

小學課本畫風詭異　陸教育部責令全部重畫

「已使用10年」陸教科書插圖惹議 總顧問被起底是「書籍設計泰斗」

給媽媽買「罌粟籽」麵包

兒子沒錢付聘金！單親辣媽出手：把女方爸拿下

首例Omicron變異株BA.5曾输入滬

53度茅台冰淇淋開賣一盒283元 線上首批4萬個1小時內賣光

更多熱門

相關新聞

美中政策既競爭又緩和

美中政策既競爭又緩和

美國國務卿布林肯於26日發表拜登政府上任後的首份中國政策，由於正值拜登在訪日時提出防衛台灣說，外界格外關注其內容。布林肯的對中政策內容比拜登談話溫和及務實，對於美中關係穩定應有幫助。

我想打球！被禁賽的中國石宇奇出怪招

我想打球！被禁賽的中國石宇奇出怪招

中國「航海王」中遠小股民怒了！去年大賺增長8倍　股息配發率僅15%

中國「航海王」中遠小股民怒了！去年大賺增長8倍　股息配發率僅15%

美中對抗、烏俄戰爭　逆全球化成形

美中對抗、烏俄戰爭　逆全球化成形

中俄否決聯合國安理會加強制裁北韓案

中俄否決聯合國安理會加強制裁北韓案

關鍵字：

斐濟中國王毅

讀者迴響

熱門新聞

粉紅超跑遭爆人為控制！爆料者：媽祖給4聖杯

villa強抱吊床上吻胸亂摸　色男遭2女私刑暴打

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

AV導演半夜收「美腿女星自薦」

雄獅「齊瀏海」新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天

家長群曝「兒童打BNT」狀況　她見1幕傻了

全家出遊「為什麼讓2小孩自己睡一間」？亞歷媽解答

媽抱癱軟嬰急診哭喊沒人理！網一段話反遭批

今增109死！　本土+60042

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

高鐵票根超熱銷！內行揭黑暗用途

高雄屋主出售10年凶宅！價格曝光遭酸爆

存505萬！媽放37年「全領出來」金額驚呆

勞工確診有補助！傷病給付最高領6707元

更多

最夯影音

更多
愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！
劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面