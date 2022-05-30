打臉澳洲「不是誰的後花園」　斐濟總統會見王毅：堅持一中政策

▲大陸國務委員兼外長王毅。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中國大陸國務委員兼外交部長王毅26日起，展開南太平洋八國訪問之旅，被外界視為強大外交攻勢，具有相當重要的戰略意義。王毅今（30日）與斐濟總統卡托尼韋雷進行會晤，雙方針對經濟外交等議題交換意見。卡托尼韋雷也向大陸方面表示，自己為強有力的斐中關係感到自豪，並且繼續堅定奉行一個中國政策，深化各領域合作，實現共同發展繁榮。

王毅從26日起開啟為期10天的外訪，到訪所羅門群島等南太平洋7個島國和東帝汶，主攻美澳「後花園」。今(30日)最新行程，斐濟總統卡托尼韋雷在蘇瓦總統府會見正在訪斐濟的國務委員兼外長王毅，之後在斐濟主持中國大陸太平洋島國外長會。

卡托尼韋雷首先表示，感謝長期以來中方的無私支持幫助，使斐得以加快經濟發展、提高人民生活水平。斐中友好交往源遠流長，斐濟為強有力的斐中關系自豪，將繼續堅定奉行一個中國政策，深化各領域合作，實現共同發展繁榮。

王毅轉達習近平主席對卡托尼韋雷總統的親切問候。他指出，中國的發展振興是發展中國家的共同成就，是世界和平力量的增強，意味著中國將具有更多資源，更加有力地在國際舞台維護發展中國家的正當權益。一些勢力也恰恰因此不願看到中國發展壯大，圖謀遏制、遲滯甚至打斷中國的發展進程。

最後，王毅指出，中斐建交47年來，兩國關係經過種種風險挑戰。不論國際和地區形勢如何變化，中國大陸始終奉行對斐友好政策，支持斐濟實現繁榮富強，在地區和國際舞台發揮更大作用。願同斐濟開展更多民生項目，落實好習近平主席親自關心的菌草合作，為斐濟人民帶來更多實實在在的福祉。

據了解，澳洲外長黃英賢26日搶先王毅之前去固樁腳，成功讓斐濟加入美國主導的印太經濟架構IPEF，美澳聯盟和大陸較勁意味濃厚。

據陸媒《觀察者網》報導稱，雙方結束會見，斐濟總理姆拜尼馬拉馬（Frank Bainimarama）28日對外形容這是一個美好會面，但也強調斐濟不是任何人的後花園，而是太平洋大家庭一部分，我們最關心的不是地緣政治，而是氣候變化。」