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台中老闆14年前遭砍10刀慘死家門　警鎖定小兒子！真凶曝光

身高185公分的何姓死者體型壯碩，從未與人結怨，卻不幸慘死。（翻攝畫面）

▲身高185公分的何姓死者體型壯碩，從未與人結怨，卻不幸慘死。

圖文／鏡週刊

14年前，台中縣龍井鄉一位古董家具行何姓老闆，大清早慘死自家門口，竊賊殺人行兇，卻完全沒有驚動在屋裡的何妻，一開始警方鎖定死者啃老的小兒子，但他有不在場證明，案情陷入膠著，最後，警方查出兇手是越南特種兵部隊出身的逃逸外勞阮文效，他所受的訓練，就是在最短時間致人於死，因此一刀斃命，死者根本來不及呼救！

2008年9月21日早上七點多，家住台中龍井的何太太剛起床，見到丈夫倒在門口，鮮血染地，救護人員抵達時發現何男已經死亡；轄區烏日分局偵查隊長許銀湶指出：「死者身中十刀，致命傷是胸口被扎的那一刀」。詭異的是，除了丟掉手機與只有500元的皮包，店裡那麼多值錢古董，一件也沒遺失。

▼除了手機及皮夾，古董家具行內其他值錢的物品並未遺失。

除了手機及皮夾，古董家具行內其他值錢的物品並未遺失。（東森新聞提供）

警方排除情殺、財殺，查訪之下，大家都說何男不可能與人結仇，加上鑑識小組說，血跡噴濺痕有150公分高，研判死者是站著與兇手搏鬥時遭刺，但為何沒驚動何妻？難道是熟人？

這時，何妻痛苦的說：「難道是我家小兒子？」原來，死者兒子是染有吸毒惡習的啃老族，案發前一日才要求父母變賣價值50萬的普洱茶餅遭拒；警方原以為破案在即，沒想到小兒子有不在場證明，案情又陷入膠著。

幸好許銀湶一直留意失蹤手機的通聯紀錄，果然第3天有發話，警方循線找到台中市西屯區一處逃逸外勞聚集的公寓，查出係一名越南籍黎姓女子撥打的，她宣稱手機是同鄉阮文效借她，於是警方根據黎女供詞，在新竹縣新豐鄉將阮男逮捕到案。

▼凌晨警鈴大響，驚動老闆夫妻及保全人員，而當時竊賊就躲在冰箱旁窺視。

凌晨警鈴大響，驚動老闆夫妻及保全人員，而當時竊賊就躲在冰箱旁窺視。（示意畫面）

阮文效一落網，就承認殺人，且他住處有血衣、穿在腳上的球鞋還沾染死者血跡，全案在死者頭七當天宣告偵破。原來，他曾在死者古董家具行附近工廠工作過，知道這家台灣人很有錢，所以專程搭車回故地作案。

當天凌晨四點，喝醉的阮文效潛進屋裡，不小心觸動警報器，警鈴大響，他並沒有往外逃，反而躲進去，藏在冰箱旁，這時保全人員過來巡視，認為是貓狗誤觸，也不當一回事。一番折騰後，何妻回房睡覺，死者則趁著夜涼，打開大門睡覺。

阮文效進入房裡偷了手機與500元，正欲離去時，何男驚醒，抓住阮文效右臂，但他是左撇子，又是特種部隊出身，長期的殺人訓練讓他反射性的轉身一刀刺進何男心臟，死者連呼叫都來不及，就這樣慘死刀下。


【點擊看完整全文】

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